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Polona Hercog (233. na WTA) lovi svoj 12. nastop v glavnem delu turnirja, medtem ko bi kvalifikacijski uspeh Tamare Zidanšek (146. na WTA) pomenil njen 5. nastop v glavne, delu turnirja. Obe sta se na ameriškem betonu nadlje prebili do 2. kola, Hercog je v glavnem delu nazadnje nastopila leta 2021, Zidanšek še leto dni kasneje.

Kot vselej bosta igralki za napredovanje v glavni del turnirja morali premagati po tri tekmici. Polono na papirju izjemno težka naloga čaka že v 1. kolu, ko ji bo nasproti stala 2. nosilka kvalifikacij, Japonka Mojuka Učijama (99. na WTA), ki pa v zadnjih mesecih vseeno s svojimi predstavami ne navdušuje.

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Tudi Tamari Zidanšek je žreb za nasprotnico v 1. kolu kvalifikacij namenil nosilko, in sicer Lauro Samson (116. na WTA). 18-letna Čehinja je v juliju osvojila peščeni turnir serije WTA 125 v Romuniji, na svoj prvi nastop na turnirjih za Grand Slam pa še čaka.

V primeru zmage Polono Hercog v 2. kolu čaka obračun proti boljši iz dvoboja med Lucie Havlickovo (225. na WTA) in Elizaro Yanevo (166. na WTA), Tamaro Zidanšek pa boljša iz obračuna med Jodie Burrage (669. na WTA) in Guiomar Maristany (209. na WTA).

OP ZDA, New York, trda podlaga:

1. kolo kvalifikacij:

Hercog P. (Slo) – Učijama M. (Jap/2)

Zidanšek T. (Slo) – Samson L. (Češ)