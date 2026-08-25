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Zidanšek

Ljubljana, 25. 08. 2026 08.28 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tamara Zidanšek

Še nekaj dni nas loči do začetka glavnega dela Odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za Grand Slam v koledarskem letu 2026. V glavni del je od Slovenk neposredno že uvrščena Veronika Erjavec, skozi kvalifikacijsko sito se bosta poizkušali tja prebiti še Polona Hercog in Tamara Zidanšek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Polona Hercog (233. na WTA) lovi svoj 12. nastop v glavnem delu turnirja, medtem ko bi kvalifikacijski uspeh Tamare Zidanšek (146. na WTA) pomenil njen 5. nastop v glavne, delu turnirja. Obe sta se na ameriškem betonu nadlje prebili do 2. kola, Hercog je v glavnem delu nazadnje nastopila leta 2021, Zidanšek še leto dni kasneje.

Polona Hercog
Polona Hercog
FOTO: Profimedia

Kot vselej bosta igralki za napredovanje v glavni del turnirja morali premagati po tri tekmici. Polono na papirju izjemno težka naloga čaka že v 1. kolu, ko ji bo nasproti stala 2. nosilka kvalifikacij, Japonka Mojuka Učijama (99. na WTA), ki pa v zadnjih mesecih vseeno s svojimi predstavami ne navdušuje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi Tamari Zidanšek je žreb za nasprotnico v 1. kolu kvalifikacij namenil nosilko, in sicer Lauro Samson (116. na WTA). 18-letna Čehinja je v juliju osvojila peščeni turnir serije WTA 125 v Romuniji, na svoj prvi nastop na turnirjih za Grand Slam pa še čaka.

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V primeru zmage Polono Hercog v 2. kolu čaka obračun proti boljši iz dvoboja med Lucie Havlickovo (225. na WTA) in Elizaro Yanevo (166. na WTA), Tamaro Zidanšek pa boljša iz obračuna med Jodie Burrage (669. na WTA) in Guiomar Maristany (209. na WTA).

OP ZDA, New York, trda podlaga:
1. kolo kvalifikacij:
Hercog P. (Slo) – Učijama M. (Jap/2)
Zidanšek T. (Slo) – Samson L. (Češ)

Razlagalnik

Izraz 'Grand Slam' v tenisu označuje štiri najpomembnejše in najprestižnejše turnirje v koledarskem letu. To so Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Odprto prvenstvo Anglije (Wimbledon) in Odprto prvenstvo ZDA (US Open). Zmaga na vseh štirih turnirjih v istem koledarskem letu velja za največji dosežek v svetu profesionalnega tenisa.

Trda podlaga, na kateri poteka Odprto prvenstvo ZDA, je izdelana iz akrilnih plasti na betonski ali asfaltni osnovi. V primerjavi s peščenimi igrišči, kjer se žogica odbija počasneje in višje, trda podlaga omogoča hitrejši odboj žogice in bolj predvidljivo igro. Zaradi teh lastnosti je igra na trdi podlagi pogosto bolj dinamična in zahteva od igralcev hitre reakcije ter dobro fizično pripravljenost.

Lestvica WTA (Women's Tennis Association) je uradni sistem razvrščanja profesionalnih teniških igralk na svetu. Točke na lestvici igralke pridobivajo z uspešnimi nastopi na turnirjih skozi celotno sezono. Višja kot je uvrstitev igralke na lestvici, večja je verjetnost, da bo neposredno uvrščena v glavni del turnirjev za Grand Slam, brez potrebe po igranju kvalifikacij.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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