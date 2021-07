Zidanškova zmagala v polfinalu turnirja v Lozani

Zidanškova je današnji obračun začela dobro ter takoj prišla do odvzema servisa in vodstva 2:0. Nato pa je popustila, Zanevska pa je dobila naslednje štiri igre. Na tej ravni vseeno bolj izkušena Konjičanka pa je nato strnila vrste in po tretjem brejku v 12. igri osvojila prvi niz. V drugem je nato tekmici še dvakrat vzela servis, in sicer v drugi ter šesti igri, nato pa izkoristila drugo žogico za zmago v deveti igri. Dvoboj je trajal uro in 38 minut.

Zidanškova bo na ponedeljkovi lestvici WTA skočila najmanj na 44. mesto, ob morebitnem prvem naslovu pa bi skočila med najboljših 40.