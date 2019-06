Zidanškova do zmage v Eastbournu, Kavčič in Rola dobro začela kvalifikacije Wimbledona

Španka Carla Suarez Navarro je prvi niz dobila s 6:4, v drugem pri izidu 5:4 imela na svoj servis tri žogice za zmago, a je 21-letna Zidanškova vse tri priložnosti ubranila ter na koncu dobila niz s 7:5. V odločilnem tretjem nizu sta bili igralki do 5:5 izenačeni, v naslednjih dveh igrah pa Zidanškova iz rok ni več izpustila točke in je izkoristila že prvo zaključno žogico za zmago. V drugem krogu 59. igralko z lestvice WTA, Zidanškovo, čaka osma nosilka turnirja, Belorusinja Arina Sabalenka, ki je bila v prvem krogu prosta. Je pa v konkurenci dvojic z nastopi na jugu Anglije končala Andreja Klepač, ki je v paru s ČehinjoLucie Hradeckomorala premoč priznati Alicji Rosolski in Zhaoxuan Yang. Poljsko-kitajska naveza je po dobri uri igre dvoboj dobila s 6:2, 4:6 in 10:8.

Kavčič in Rola uspešno začela kvalifikacije za Wimbledon

Slovenski teniški igralecBlaž Kavčič je zmagal v prvem krogu kvalifikacij za nastop na tretjem turnirju velike četverice v sezoni, ki bo v Wimbledonu. Po dveh nizih je bil s 6:3 in 7:6 (7) boljši od Argentinca Facunda Arguella, ki je na lestvici ATP 52 mest višje od Slovenca.

Prvi niz je Kavčič dobil s 6:3, potem ko je v drugi igri uspel odvzeti servis nasprotniku, na svojega pa je bil zelo suveren, oddal je le dve točki. V drugem nizu je imel Argentinec, 180. igralec na lestvici ATP, pet priložnosti za izenačenje v nizih, dve v podaljšani igri, a je Kavčič vse uspel ubraniti in po uri in 41 minutah zmagati. Drugi niz je 32-letni Kavčič dobil po podaljšani igri na 7. Naslednja ovira na poti do glavnega turnirja bo deveti nosilec kvalifikacij, Španec Marcel Granollers-Pujol. Pred tem je bil v prvem krogu kvalifikacij uspešen tudiBlaž Rola, ki je po treh nizih s 6:7 (7), 6:2 in 6:4 premagal Italijana Stefana Travaglia. V torek pa prvi krog kvalifikacij v ženski konkurenci čaka Kajo Juvan, ki se bo pomerila z Grkinjo Valentini Gramatikopolu.

Izidi:

WTA Eastbourne, 1. krog:

Tamara Zidanšek (Slo) - Carla Suarez-Navarro (Špa) 4:6, 7:5, 7:5

Kvalifikacije Wimbledona, 1. krog:

Blaž Kavčič (Slo) - Facundo Arguello (Arg) 6:3, 7:6 (7)

Blaž Rola (Slo) - Stefano Travaglia (Ita/5) 6:7 (7), 6:2, 6:4