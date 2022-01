Zidanškova drugič v karieri napredovala v tretji krog grand slama

V prvem nizu sta tako Tamara Zidanšek kot Heather Watson precej grešili, skupaj pa napravili kar 40 neizsiljenih napak. Zidanškova, sicer 29. nosilka turnirja, je imela dvakrat prednost odvzema servisa v prvem nizu, a je 29-letna Britanka obakrat takoj izenačila. V enajsti igri je imela 94. igralka sveta celo priložnost za zmago v prvem nizu, a se je najboljša slovenska igralka ubranila in izsilila podaljšano igro. V njej je odločilni korak napravila po izenačenju Watsonove na 4:4 ter s tremi zaporednimi točkami osvojila prvi niz.

V drugem je Watsonova prva povedla z brejkom prednosti. Zidanškova je takoj vrnila udarec, nato pa z odvzemom servisa povedla s 5:3. Tekmici sta si v končnici še po enkrat vzeli servis, posledično pa je po uri in 48 minutah napredovala 29. igralka sveta in vknjižila še drugo zmago v devetih dneh proti Watsonovi. Premagala jo je že na pripravljalnem turnirju v Adelajdi, takrat z 2:1 v nizih.

Za preboj med 16 najboljših se bo Zidanškova v soboto presenetljivo pomerila s Francozinjo Alize Cornet , s katero doslej še ni igrala. Izkušena 31-letna Francozinja, ki na lestvici WTA zaseda 61. mesto, je ponoči po našem času izkoristila slab dan tretje nosilke, Španke Garbiñe Muguruza , in jo ugnala s 6:3, 6:3.

Konjičanki je preboj v tretji krog turnirja za grand slam uspel drugič v karieri. Ob prvem tovrstnem uspehu je na lanskem odprtem prvenstvu Francije prišla vse do polfinala. V Avstraliji v glavnem delu žreba nastopa četrtič, v letih 2019 in 2020 je igrala v drugem, lani pa je izpadla v prvem krogu.

Druga finalistka iz Mehike Kontaveitova pa je morala priznati premoč 19-letni Danki Tausonovi. Slednja je slavila s 6:2, 6:4 in še enkrat več dokazala, zakaj jo teniška javnost označuje kot naslednico rojakinje Caroline Wozniacki . Na lestvici WTA zaseda 39. mesto, v karieri pa je že osvojila dva turnirja v lanski sezoni.

Od nosilcev so ponoči napredovali Španec Roberto Bautista Agut (15), Američan Taylor Fritz (20), domačin Alex De Minaur (32) in Britanec Dan Evans (24), ki zaradi poškodbe zapestja Francoza Arthurja Rinderknecha sploh ni stopil na igrišče.

Peti nosilec Rubljov je ob zmagi proti Litovcu Ričardasu Berankisu oddal vsega šest iger in slavil s 6:4, 6:2, 6:0 po uri in 49 minutah. V tretjem krogu ga čaka zahtevnejši test, pomeril se bo s Hrvatom Marinom Čilićem . Zmagovalec OP ZDA 2014 je v drugem krogu ugnal Slovaka Norberta Gombosa s 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (6).

Anett Kontaveit je tokrat klnila pod pritiskom in izpadla že v drugem krogu

Veliko težav je imela ob svojem nastopu druga nosilka Belorusinja Arina Sabalenka. Ta je ob zmagi proti Kitajki Xinyu Wang z 1:6, 6:4, 6:2 napravila kar 19 dvojnih napak. Težave pa se ji pri tem elementu igre pojavljajo že vso sezono. Na štirih tekmah je skupaj napravila neverjetnih 70 dvojnih napak, danes jih je samo v prvih dveh igrah napravila devet, a se na koncu rešila.

"Rekla sem si le, da imam veliko drugih orožij in udarcev, tudi če mi ne gre pri začetnem udarcu. Res močno sem se trudila, a zdaj prihajajo vse boljše igralke," je po tekmi dejala 23-letna Belorusinja.

Od višje postavljenih igralk je bila zanesljiva zmagovalka OP Francije 2020 Poljakinja Iga Swiatek. S 6:2, 6:2 je gladko ugnala Švedinjo Rebecco Peterson.

Po porazu proti lanski finalistki OP Francije Anastaziji Pavljučenko pa se je od teniške kariere med posameznicami poslovila Samantha Stosur. Avstralka je v karieri osvojila OP ZDA (2011) in igrala v finalu Rolanda Garrosa (2010), na domačem grand slamu pa je nastopila že 20. V dvojicah v Melbournu še nastopa in je četrta nosilka skupaj s Kitajko Šuai Džang. Do konca kariere pa jo čaka tudi še nastop v konkurenci mešanih dvojic.