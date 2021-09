Zidanškova in Juvanova se bosta med posameznicami predstavili v torek

"Zamisel o organizaciji ženskega turnirja se nam je porodila že avgusta lani, nato smo v začetku leta dobili oranžno luč, v naslednjih mesecih pa smo s posluhom sponzorjev prišli celo do dviga ravni turnirja na WTA 250. Velika zahvala gre Zavarovalnici Sava, ki je prisluhnila naši zamisli in podprla organizacijo," je na novinarski konferenci v Portorožu dodal Krušič.

Serija WTA 250 je turnir z najvišjim nagradnim skladom doslej v Sloveniji (200.000 evrov). Priprave na oba dogodka potekajo že več mesecev in kot pravi direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič , gre za precej večji zalogaj kot organizacija turnirjev serije challenger, ki so se v Portorožu odvijali od leta 2013 do 2019. "Čeprav je prizorišče več ali manj isto, torej Portorož, trda podlaga in tri igrišča, je razlika predvsem v številu oseb, ki skrbijo za nemoten potek turnirja. Če je bilo v moški challenger vpletenih približno sto ljudi, jih za organizacijo WTA-turnirja potrebujemo vsaj še enkrat več. Veliko je tudi tujih strokovnjakov oziroma ljudi iz Združenja profesionalnih igralk (WTA)," je razložil Krušič.

Predsednik turnirja je David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnica Sava. "Zavedamo se, da je to eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Prepričan sem, da ga bomo kljub težkih razmeram vzorno izpeljali in da to ne bo zadnji WTA 250 v Portorožu," je povedal Kastelic. Čeprav razmere z novim koronavirusom v Sloveniji niso prijetne, bo turnir potekal dokaj odprto, se pravi z gledalci na tribunah (do petka je vstop prost) in brez omejitev, ki so jih bile igralke deležne v zadnjem letu.

Še pred nekaj meseci so vsi turnirji WTA po svetu potekali v tako imenovanih mehurčkih, udeleženke pa so se lahko gibale le med hotelsko sobo in igriščem. V Portorožu se bodo lahko igralke nemoteno sprehajale po mestu oziroma prizorišču, še največ omejitev pa bodo imeli predstavniki medijev, ki bodo lahko do igralk prišli le preko digitalnih kanalov.