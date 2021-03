Zidanškova in Juvanova uspešni v prvem krogu v Mehiki

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v drugi krog turnirja WTA v mehiški Guadalajari z nagradnim skladom 235.000 dolarjev, potem ko je v uvodnem nastopu premagala tretjo nosilko, Rusinjo Ano Blinkovo. Zidanškova, trenutno 93. igralka lestvice WTA, je 23 mest višje uvrščeno tekmico premagala s 6:3 in 7:5 po uri in pol. Njena naslednja nasprotnica bo boljša iz ameriškega dvoboja med Catherine McNally in Katie Volynets.

Tudi Kaja Juvan se je prebila v drugi krog turnirja WTA v Guadalajari. V dvoboju prvega kroga ji v Moldaviji rojena Španka Aliona Bolsova Zadoinovni bila kos, 20-letna Ljubljančanka, sicer osma nosilka mehiškega turnirja, je po uri in 49 minutah zmagala s 7:5 in 7:6 (5). Juvanova se bo v drugem krogu turnirja z nagradnim skladom 250.000 dolarjev pomerila z zmagovalko kanadsko-ameriškega dvoboja med Eugenie Bouchard in Caroline Dolehide.