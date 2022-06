Zidanškova in Juvanova v Berlinu in Birminghamu izpadli že v prvem krogu

Kajo Juvan pa je v prvem krogu v posamični konkurenci v ponedeljek premagala Američanka Lauren Davis s 7:6 (2) in 7:6 (5), danes pa je 21-letna igralka, trenutno 60. na lestvici WTA, izpadla še v konkurenci dvojic. Od Juvanove in njene poljske soigralke Magde Linette je bila danes boljša prav Davisova in njena rojakinja Catherine McNally, ameriška teniška naveza je po uri in treh minutah zmagala s 6:1 in 6:3.