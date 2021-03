Zidanškova izpadla med dvojicami

V dvoboju so igralke sprva dobivale igre po svojih začetnih udarcih, a sta pri 2:2 v prvem nizu Rusova in Zidanškova izgubili naslednje štiri igre. Tudi v drugem nizu nato nista uspeli preobrniti poteka dvoboja in sta tako hitro zaključili turnir.

Pred tem je bila v torkovem prvem krogu posamične konkurence na turnirju na trdi podlagi z nagradnim skladom 235.238 dolarjev Zidanškova boljša od domačinkeRenate Zaruzue s 7:6 (8) in 6:3.

Triindvajsetletnica iz Slovenskih Konjic, 93. igralka s svetovne računalniške lestvice, se bo v drugem krogu v četrtek pomerila z osmo nosilko in 72. igralko sveta, Američanko Ann Li, ki je bila v prvem krogu uspešnejša prav od Rusove.