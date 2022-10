Zidanškova med dvojicami v finalu Parme

Slovensko-nizozemska kombinacija je v četrtfinalu s 6:4 in 6:3 premagala madžarsko-ameriško navezo Timea Babos/Angela Kulikov. V polfinalu sta nato v 77 minutah, s prav tako 6:4, 6:3, ugnali brazilsko-španski par Ingrid Gamarra Martins in Nuria Parrizas-Diaz.

Med posameznicami je Zidanškova, edina slovenska predstavnica na turnirju, izgubila že v prvem krogu, potem ko je morala priznati premoč švicarski kvalifikantki Simoni Waltert, ki je zmagala s 6:4 in 6:4.

Zidanškova je v dvojicah osvojila že štiri naslove, in sicer v Taškentu 2018, Palermu 2020, Linzu 2020 in junija letos v Hertogenboschu. Skupaj z Rusovo je zmagala v Palermu in Linzu.

V Parmi bo igrala v sedmem finalu v konkurenci dvojic. Julija v Lozani, kjer je združila moči z Norvežanko Ulrikke Eikeri, je v finalu predala dvoboj zaradi okužbe s koronavirusom.

V Parmi gre za teniški turnir serije WTA 250 z nagradnim skladom 251.750 ameriških dolarjev. Odprto prvenstvo Emilije-Romanje poteka v kraju Montechiarugolo. Zmagovalki finala dvojic bosta prejeli 9680 evrov, poraženki v finalu pa 5400 evrov.

Lani se je na tem turnirju v finale v konkurenci dvojic prebila Koprčana Andreja Klepač v paru s Hrvatico Darijo Jurak. Slovensko-hrvaška naveza je nato morala priznati premoč Američankama Coco Gauff in Caty McNally.