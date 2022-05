Zidanškova na kraj uspeha kariere, pri moških preti mladi izzivalec

V dvojicah bo nastopila tudi Andreja Klepač v navezi s Čilenko Alexo Gaurachi , sicer polfinalistko lanskega OP ZDA z Američanko Desirae Krawczyk . Slovenka in Čilenka bosta sedmi nosilki, v žrebu pa bosta tudi Zidanškova in Juvanova, ki bosta po podatkih zadnjega seznama prijavljenih nastopili skupaj.

V tej sezoni Konjičanka ni na takšni ravni kot na lanskem OP Francije. Zabeležila je vsega šest zmag ob sedmih porazih. Najdlje, do polfinala, je posegla na začetku sezone v avstralskem mestu Adelaide, nato pa dve zmagi nanizala le še na OP Avstralije v Melbournu, kjer jo je na poti do osmine finala ustavila Francozinja Alize Cornet . V prvem krogu Rolanda Garrosa se bo pomerila z Američanko Claire Liu (92. WTA).

Rusinje v Parizu letos ne bo, saj že dlje časa trpi zaradi bolečin v kolenu, zaradi česar je odpovedala vse nadaljnje nastope v tem letu. Na turnirju ne bo niti Ukrajinke Jeline Svitoline , Čehinje Markete Vondroušove in Američanke Sofie Kenin . Že dlje časa ne igrata sestri Williams, Serena in Venus.

S tem je dosegla uspeh kariere, potem ko je na poti do najboljših štirih na turnirju s 6:7, 7:6, 9:7 ugnala šestopostavljeno Kanadčanko Bianco Andreescu , nato v drugem krogu zanesljivo s 6:4, 6:1 Američanko Madison Brengle , v tretjem po treh nizih z 0:6, 7:6, 6:2 Čehinjo Katerino Siniakovo , v osmini finala pa Romunko Sorano Cirstea s 7:6, 6:1.

Skoraj štirideset let je slovenski tenis čakal na nov preboj v zaključno fazo turnirjev za grand slam, do polfinalne stopničke pa je nato lani prišla Tamara Zidanšek .

Bedene zaščiten, Alcaraz preti velikima dvema

V moški konkurenci posameznikov bo prvi grand slam po lanskem Wimbledonu igral Aljaž Bedene. Ljubljančan je zaradi dolgega covida-19 po nastopu v Umagu julija lani odpovedal vse nadaljnje nastope, da bi se posvetil pripravam na letošnjo sezono.

Tudi v njej pa je dosegel vsega eno zmago, potem ko se je vrnil na mastersu v Indian Wellsu meseca marca. V Beogradu je premagal Mihaila Kukuškina, sicer pa je zabeležil še štiri poraze, nazadnje v Lyonu na turnirju ATP, ki poteka zadnji teden pred Rolandom Garrosom.

Bedene sicer po uvrstitvi na lestvici ATP (175.) ne bi mogel nastopiti v glavnem delu žreba, a ima zaradi lanskih težav z boleznijo še nekaj časa zaščiten ranking, s čimer je ostal med najboljšimi stotimi prijavljenimi igralci. V prvem krogu se bo pomeril z Avstralcem Christopherjem O'Connellom.

V moški konkurenci je sicer glavno vprašanje, ali lahko mlada senzacija, Španec Carlos Alcaraz (prvi krog proti kvalifikantu), preseneti ustaljeni red na turnirjih velike četverice. Zmago brani Srb Novak Đoković, ki v Pariz prihaja po zmagi na mastersu v Rimu, v Parizu pa se bo najprej pomeril z Japoncem Yoshihitom Nishioko.

Masters v Madridu je na nekoliko višji nadmorski višini pripadel Alcarazu, ki se je znašel v isti polovici žreba kot Đoković. Ta je na poti do zmage premagal tako trenutno nekoliko načetega Španca Rafaela Nadala kot Đokovića, v finalu pa še lanskega polfinalista OP Francije Nemca Alexandra Zvereva. Slednji bo Alcarazov morebitni tekmec v četrtfinalu.

Med favorite poleg Alcaraza, Đokovića in kar 13-kratnega zmagovalca Nadala, ta je v isti četrtini žreba kot Srb in se bo v prvem krogu spopadel z Avstralcem Jordanom Thompsonom, spada vsaj še Grk Stefanos Cicipas, medtem ko drugi nosilec, Rus Danil Medvedjev, v Parizu ne cilja na odmeven rezultat. Na turnirju ne bo domačina Gaela Monfilsa, Škota Andyja Murrayja in Švicarja Rogerja Federerja.