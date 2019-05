Zidanškova nadaljuje z odličnimi predstavami: v finalu Nürnberga s Putincevo

Zidanškova je v polfinalu premagala Čehinjo Katerino Siniakovo, drugo nosilko turnirja Nürnbergu in sicer 43. igralko sveta, s 7:6 (4) in 6:2. Putinceva je bila s 6:4 in 7:5 boljša od Romunke Sorane Cirstee. Uvrstitev v finale je odličen obet pred pričetkom Roland Garrosa.