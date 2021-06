Zidanškova: Nikoli nisem preskakovala stopničk. Kariero gradim kot hišo, počasi in zanesljivo

" Sem velika ljubiteljica košarke, zato bom na prvo mesto postavila Luko Dončića in Gorana Dragića . Sta verjetno najbolj znana slovenska športnika na svetu. A ob tem moram izpostaviti še vsaj Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča , ki sta bila lani tu v Parizu prvi in drugi na kolesarski dirki po Franciji, pa Tino Maze eno najboljših smučark na svetu. Slovenija je resda majhna država, a ima ogromno vrhunskih športnikov, " je povedala nova slovenska zvezdnica na novinarski konferenci.

Tamara Zidanšekse bo z uvrstitvijo v polfinale na novi lestvici WTA povzpela med 50 najboljših igralk na svetu. Pri triindvajsetih letih kariero gradi postopoma, pravi. "Nikoli nisem preskakovala stopničk. Kariero gradim kot hišo, počasi in zanesljivo. Nisem bila tisto čudežno dekle, ki je že pri šestnajstih letih izstopalo," je dejala Zidanškova. In takoj je sledilo podvprašanje novinarja: Če je vaša kariera hiša, kakšno boste zgradili? "Kot Burdž Kalifa, najvišji nebotičnik na svetu," je odgovorila Konjičanka. Zidanškova je prejela kup čestitk po enem od največjih uspehov slovenskega tenisa od 1991 dalje oziroma zmagi Mime Jaušovec prav v Parizu 1977. Na socialnih omrežjih izstopa čestitka prvega igralca sveta Srba Novaka Đokovića, ko se je Slovenka vračala z osrednjega igrišča v Roland Garrosu. "Vse skupaj je bilo zelo čustveno. Priznam, da so 'živčki' delali tako pred dvobojem kot v zaključku, ko se zavedaš pomena zmage. A ostala sem mirna, osredotočena na svoje naloge in v ključnih trenutkih izkoristila priložnosti," je povedala Zidanškova. Odločilna igra, kot se je na koncu izkazala, je bila trinajsta v tretjem nizu. Španka je imela tri žogice za odvzem servisa, a je Zidanškova vse tri rešila in povedla 7:6. V naslednji igri je izkoristila drugo zaključno žogo in se uvrstila v polfinale, kjer jo v četrtek čaka RusinjaAnastazija Pavljučenkova. "Tu v Parizu je odločilni tretji niz zelo specifičen, saj ni podaljšane igre kot na večini ostalih turnirjev. Igraš za življenja ali smrt. Skušaš dati vse od sebe in prikazati najboljši tenis, ki si ga sposoben. Priznati moram, da sta mi tiste dve točki res dobro uspeli in da sta bili ključni za zmago," je dodala Zidanškova.