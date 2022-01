Zidanškova po hudem boju z Rusovo do zmage in drugega kroga OP Avstralije

Tamara Zidanšek, ki je lani izpadla v prvem krogu Melbourna, se je na začetku prvega grand slama sezone z 31-letno nizozemsko tekmico Arantxo Rus merila skoraj dve uri in 27 minut. Po tekmi, polni preobratov in številnih neizsiljenih napak – Zidanškova jih je naredila 48, Rusova pa 60 – pa je izkoristila osmo zaključno žogico podaljšane igre za zmago.

Slovenska tenisačica ni dobro začela dvoboja, saj je izgubila prvi dve igri na svoj začetni udarec in tekmica si je priigrala prednost 4:1, ki jo je zadržala do konca uvodnega niza za zmago s 6:3 po 33 minutah igre. Tudi drugi niz je Zidanškova začela slabo in zaostajala z 0:2, nato pa le dobila tri zaporedne igre, preden je Rusova izenačila na 3:3. Vseeno je nato slovenska igralka v osmi igri tekmici odvzela servis in nato na svoj začetni udarec po 45 minutah igre dobila drugi niz s 6:3.

Tretjega je Zidanškova začela z breakom in povedla ter prevzela pobudo, si priigrala prednosti 2:0, 3:1, 4:2 in 5:3, nato pa vso prednost zapravila ob zaključku niza. Čeprav je imela Slovenka 5:4 in na svoj servis že 40:0 za zmago v dvoboju, je zapravila vse tri zaključne žoge. Tekmici je dopustila, da je prišla do izenačenja na 5:5 ter imela celo prednost 6:5, na koncu pa je Zidanškova izenačila, tako da je odločala podaljšana igra.