Zidanškova v Hertogenboschu za zmago v dvojicah

Njuni današnji polfinalni tekmici, Američanka Desirae Krawczyk in Nizozemka Demi Schuurs, sta dvoboj predali po 23 minutah prvega niza pri zaostanku 1:4.

V tem trenutku še ni znana finalna tekmica slovensko/avstralske naveze, na travnatem turnirju na Nizozemskem so v dvojicah na sporedu še četrtfinalni obračuni.

Zidanškova in Perezova sta na današnjem četrtfinalnem dvoboju po dobri uri premagali Nizozemki Isabelle Haverlag in Suzan Lamens s 6:0 in 7:5. V uvodnem krogu sta ukanili tudi Kazahstanko Jeleno Ribakino in Rusinjo Ljudmilo Samsonovo. V četrtek se je dvoboj končal z 1:6 in 7:6 (6), torej 1:1 v nizih, danes pa sta tekmici pred nadaljevanjem dvoboj predali.