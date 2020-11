Zidanškova v Linzu v polfinalu med dvojicami

V četrtfinalu sta četrti nosilki s 6:3 in 6:0 premagali Norvežanko Ulrikke Eikeri in Rusinjo Jano Sizikovo. Pred tem je slovensko-nizozemska dvojica ugnale še Romunko Lauro Ioano Paar in Nemko Julio Wachaczyk, izid je bil s 6:4 in 6:2.

V polfinalu bosta njuni tekmeci drugi nosilki, Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Rusinja Vera Zvonarjova. Prav Rusova je bila tista, ki je Zidanškovo izločila v posamični konkurenci, v 1. krogu jo je premagala s 6:4 in 6:4.