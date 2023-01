Zidanškova že v uvodu turnirja z eno od favoritinj Jabeurjevo

Kaja Juvan se bo v prvem krogu OP Avstralije, ki bo na sporedu od 16. do 29. januarja v Melbournu, pomerila z eno od kvalifikantk oziroma srečnih poraženk. Prva nosilka na turnirju, na katerem ne bo upokojenih zvezdnic, Američanke Serene Williams ter tudi ne branilke naslova Avstralke Ashleigh Barty, je številka 1 ženskega tenisa Poljakinja Iga Swiatek.

Ker zaradi nosečnosti manjka tudi dvakratna zmagovalka Melbourna Japonka Naomi Osaka, je skoraj gotovo, da bodo organizatorji na trofejo Daphne Akhurst zapisali novo ime. Edini nekdanji zmagovalki Melbourna, ki sta ostali v žrebu, sta Američanka Sofia Kenin, ki je zmagala leta 2020, in Belorusinja Viktorija Azarenka, ki je slavila pred desetletjem.

Iga Swiatek je očitna favoritinja, saj je po upokojitvi Barty marca lani dominirala v ženskem tenisu. Enaindvajsetletnica je lani osvojila osem turnirjev in postala prva igralka po šestih letih, ki je osvojila dva turnirja za grand slam v isti sezoni – na Roland Garrosu in v New Yorku.