Zidanškova dobro pripravljena pred OP Avstralije

Zidanškovaje sezono začela v Abu Dabiju na turnirju WTA in se prebila do osmine finala, potem ko je premagala 11. nosilko, Američanko Jennifer Brady (0:6, 6:3, 6:4), in Kanadčanko Leylah Fernandez (6:4, 6:4). V igri dvojic pa je prišla do četrtfinala.

"Lepo je začeti sezono z zmago nad igralko, ki je lani naredila velik preskok (Bradyjeva, op. p,). Potem sem to potrdila še z eno zmago. Mislim, da je lahko to dobra osnova s psihološkega vidika. Veliko stvari pa moram še izboljšati. To pa ti tudi pove, da še nisi dosegel svoje meje," je za Tenis Slovenija dejala Zidanškova, ki jo čaka še nekaj dni življenja v karanteni, v kateri je lahko na prostem vsega pet ur na dan.

"V sobi sem izvajala trike, delala vaje za telo, na srečo sem bila zaprta samo tri dni. Mislim, da je to prav, da imamo prišleki na peto celino karanteno, saj so prebivalci zvezne države Viktorija zaradi koronske pandemije res veliko časa preživeli v strogi karanteni. Ne bi bilo pošteno do njih, da bi za nas zdaj spremenili pravila. Moramo se držati pravil, ne glede na to, da gre za tako velik turnir,"meni slovenska igralka, ki pravi, da ji ni bilo dolgčas: "Večino časa sem preživela v sobi in lahko več časa posvetila sebi. Razmišljala sem o marsičem."

Ta čas je njen vsakdan s trenerjem Zoranom Krajncempovsem drugačen, kot so ga bili teniški igralci vajeni v preteklosti, čas v karanteni pa si Zidanškova krajša tudi z branjem knjig, gledanjem televizije, s počitkom in z izvajanjem vaj za telesno pripravo. Konec tedna jo čaka, kot pravi, vrnitev v "normalno" življenje. "Dobra stvar te karantene je tudi, da bomo po njenem koncu lahko po dolgem času spet izkusili običajno življenje,"je z nasmeškom dobre plati osamitve na peti celini iskala Štajerka, ki pravi, da dobro izkoristi ure, namenjene treningu, in da je dobro pripravljena.