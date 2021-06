Zidanškovi na poti do finala Roland Garossa stoji 'le' še Pavljučenkova

V prvi vrsti navdušujeta tako priprava kot posledično izvedba, kako se je Tamara vzpenjala stopničko po stopničko do omenjenega polfinala s šest let starejšo Anastazijo Pavljučenkovo (prenos v tekstovni obliki na 24ur.com ob 15.00) , obenem pa ne gre zanemariti dejstva, da se je 23-letna Slovenka do zgodovinskega dosežka prebila tudi oziroma predvsem zahvaljujoč neverjetni psihični stabilnosti, ki je postala njen zaščitni znak. "Najprej si bom dobro odpočila, se malce umaknila od vsega obrobnega dogajanja, nato pa se bom začela pripravljati na polfinale," so bile uvodne Tamarine besede po veliki torkovi četrtfinalni zmagi nad Španko Paulo Badoso.