Žiga Lin Hočevar do brona na EP

Na reki Marni je stopnjeval svoje nastope, po osmem mestu v kvalifikacijah in devetem v polfinalu je bil najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno, v finalu. V njem sta ga premagala le Španec Miquel Trave in olimpijski prvak Nicolas Gestin, ki se je moral tokrat zadovoljiti z drugim mestom. Omenjena sta do uspeha prišla zasluženo, saj sta bila najhitrejša na vseh ravneh te tekme.

Benjaminu Savšku in Luki Božiču se vožnja ni posrečila. Nekdanji olimpijski prvak je bil s šestimi kazenskimi sekundami, toliko jih je imel že v polfinalu, ko je za las ujel zadnje želeno mesto, 11., Božič pa se je z dvema dotikoma vratc uvrstil mesto za njim.

Zelo hitra je bila na zelo zahtevni progi tudi druga predstavnica družine Hočevar, Eva Alina. A ji je najboljši nastop uspel v ne najbolj primernem času. Prepričljivo, za več kot tri sekunde, je bila najhitrejša v polfinalu, njenega polfinalnega časa ni premagala nobena konkurentka niti v finalu, toda sama v odločilnem trenutku ni ponovila polfinalne vožnje in se s štirimi kazenskimi sekundami uvrstila na nehvaležno četrto mesto. Za odličjem je zaostala sekundo in 20 stotink.

Zmagala je Andorka Monica Doria, druga in tretja sta bili Francozinji Laurene Roisin in Doriane Delassus.

Alja Kozorog in Lea Novak sta izpadli v polfinalu.