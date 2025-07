Žiga Lin Hočevar do novega naslova svetovnega prvaka

To je za 18-letnega Ljubljančana Žiga Lina Hočevarja peta kolajna v tem tednu. Prvenstvo je odprl z zlato kolajno na ekipni tekmi kajakašev mladincev, kjer je veslal skupaj s Tjašem Velikonjo in Tadejem Tilingerjem , nadaljeval s srebrnima kolajnama v posamičnih finalih mladincev v kajaku in kanuju, v soboto je postal svetovni mladinski prvak v posamičnem kajakaškem krosu, v nedeljo pa še v kajakaškem krosu na izpadanje.

Drugi slovenski predstavnik Jernej Kramer je zasedel 30. mesto.

V konkurenci kajakašic do 23 let sta Naja Pinterič in Eva Alina Hočevar napredovali iz osmine finala, obe z drugim časom svojih skupin, nato pa bili v svojih četrtfinalnih skupinah tretji in v tej fazi zaključili s tekmovanjem. Na koncu je Hočevar zasedla deveto mesto, Pinterič pa je bila 11.