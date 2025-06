Žiga Lin Hočevar drugi v promocijskem kratkem slalomu v Pragi

Kajakaši in kanuisti so na tretji postaji svetovnega pokala v Pragi tridnevno tekmovanje začeli s promocijskim kratkim slalomom, ki ni štel za točke svetovnega pokala. Med kanuisti je zmagal Britanec Adam Burgess, mladi slovenski as Žiga Lin Hočevar pa je zasedel drugo mesto, za zmagovalcem je zaostal 43 stotink sekunde.