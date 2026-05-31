Lin Hočevar po zmagi na robu solz: Naš šport je izgubil velikega človeka

Žiga Lin Hočevar je v vseh vožnjah odlično startal, nato pa več kot prepričljivo držal prednost do konca. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu, prva v krosu.

"Na startu smo pozimi veliko delali, zavedamo se namreč, da je zelo pomemben. Ustreza mi, da se zdaj na startu odrivamo in ne kot prej, ko smo samo padli v vodo, ko se je startni blok odprl. Vedno sem si želel zmagati kot Klaebo ali Pogačar. Da nimaš za sabo nobenega, da si priboriš veliko prednost in se zmage veseliš že pred ciljem. Pa da se ti ni treba prerivati ob vratcih, kjer ob višjih in močnejših nimam veliko možnosti, čeprav se nobenega ne bojim. Za vse to je treba dobro startati in meni je danes to uspelo prav v vseh vožnjah," je bil zadovoljen Hočevar, ki je dopoldne v posamičnem krosu zasedel sedmo mesto in bil edini od Slovencev v izločilnih bojih. Jakob Šavli in Jernej Kramer se med najboljših 32 nista uvrstila.

Hočevar je svojim besedam še dodal, da je izredno ponosen, ker ima zdaj zmage v vseh disciplinah. "Kros je drug šport kot slalom. Tako kot sta si različna alpsko smučanje in kros. Težko je biti povsem pri vrhu v vseh disciplinah, tako da sta zmagi dva dneva zapovrstjo tu v Tacnu res nekaj velikega," je najstnik izrazil ponos.

V pogovoru z novinarji pa je pokazal tudi drugačna čustva, na robu solz je žaloval za umrlim kajakaškim delavcem Dušanom Kendo: "Naš šport je danes izgubil velikega človeka, ki je bil na dobri poti, da nam v Celju zgradi kajakaški center. Vedno nam je pomagal, nas hranil po treningih v Celju. Še vedno smo v šoku in ne moremo verjeti, da ga ni več. Posvečam mu zmago, upam, da jo je nekje zgoraj videl."