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Lin Hočevar po zmagi na robu solz: Naš šport je izgubil velikega človeka

Ljubljana, 31. 05. 2026 17.35 pred 25 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
STA
Kajaški kros v Tacnu

Kajakaš Žiga Lin Hočevar je fantastičen vikend uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu kronal s še eno zmago. Po sobotni v kanuju je bil najboljši tudi v kajakaškem krosu, v katerem je prepričljivo zmagal v treh dvobojih, v osmini finala pa je bil drugi.

Žiga Lin Hočevar je v vseh vožnjah odlično startal, nato pa več kot prepričljivo držal prednost do konca. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu, prva v krosu.

"Na startu smo pozimi veliko delali, zavedamo se namreč, da je zelo pomemben. Ustreza mi, da se zdaj na startu odrivamo in ne kot prej, ko smo samo padli v vodo, ko se je startni blok odprl. Vedno sem si želel zmagati kot Klaebo ali Pogačar. Da nimaš za sabo nobenega, da si priboriš veliko prednost in se zmage veseliš že pred ciljem. Pa da se ti ni treba prerivati ob vratcih, kjer ob višjih in močnejših nimam veliko možnosti, čeprav se nobenega ne bojim. Za vse to je treba dobro startati in meni je danes to uspelo prav v vseh vožnjah," je bil zadovoljen Hočevar, ki je dopoldne v posamičnem krosu zasedel sedmo mesto in bil edini od Slovencev v izločilnih bojih. Jakob Šavli in Jernej Kramer se med najboljših 32 nista uvrstila.

Hočevar je svojim besedam še dodal, da je izredno ponosen, ker ima zdaj zmage v vseh disciplinah. "Kros je drug šport kot slalom. Tako kot sta si različna alpsko smučanje in kros. Težko je biti povsem pri vrhu v vseh disciplinah, tako da sta zmagi dva dneva zapovrstjo tu v Tacnu res nekaj velikega," je najstnik izrazil ponos.

V pogovoru z novinarji pa je pokazal tudi drugačna čustva, na robu solz je žaloval za umrlim kajakaškim delavcem Dušanom Kendo: "Naš šport je danes izgubil velikega človeka, ki je bil na dobri poti, da nam v Celju zgradi kajakaški center. Vedno nam je pomagal, nas hranil po treningih v Celju. Še vedno smo v šoku in ne moremo verjeti, da ga ni več. Posvečam mu zmago, upam, da jo je nekje zgoraj videl."

V finalni vožnji je bil Hočevar boljši od Francoza Jorisa Helloja, Britanca Josepha Clarka in Španca Davideja Llorenteja. V izločilnih bojih sta nastopili tudi dve slovenski dekleti, in sicer Eva Alina Hočevar in Lea Novak. Obe sta zmagali v svojih skupinah osmine finala, izpadli pa v četrtfinalu. Hočevar je v svoji skupini zasedla tretje, Novak pa četrto mesto.

"Zaradi uspehov v petek in soboto sem imela mogoče malo prevelika pričakovanja, čeprav še zdaleč nisem nezadovoljna z vožnjami. V četrtfinalu nisem slabo startala, a žal sta dve še bolje, v nadaljevanju pa ju nisem mogla več ujeti. Nikakor nisem razočarana," je dejala Hočevar.

Tekmo je dobila Švicarka Alena Marx pred Ukrajinko Viktorijo Us in Francozinjo Angele Hug, Naja Pinterič se ni uvrstila v izločilne boje. V dopoldanski vožnji na čas je v moški konkurenci zlato kolajno osvojil Britanec Sam Leaver, srebrno Francoz Mathurin Madore, bronasto pa Čeh Jakub Krejči. Pri dekletih je zmagala Francozinja Camille Prigent pred rojakinjo Angele Hug in Britanko Kimberley Woods, Novak je bila 16., Hočevar pa 22.

tacen svetovni pokal kajaški kros žiga lin hočevar
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KOMENTARJI2

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murate
01. 06. 2026 08.58
Žiga nč bat zdaj vam bo maler kuhal,meša že konkretno,se bojim da bo košta mela slab okus
Odgovori
-1
0 1
Korošec77
31. 05. 2026 16.51
Bravo Žiga Lin, kakšna moč in eksplozivnost najstnika v primerjavi z ostalimi, ki so bili večji favoriti. Čestitke familiji Hočevar, popoln konec tedna.
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