Žiga Lin Hočevar znova zlat, Eva Alina Hočevar do brona

Zahtevne brzice slalomske proge v Liptovskem Mikulašu slovenski ekipi očitno ležijo. Predzadnji dan prvenstva sta se na zmagovalni oder povzpela Eva Alina in Žiga Lin Hočevar. Mladi slalomist, ki letos navdušuje tako v članski kot mladinski konkurenci, je v petek še drugič zapored osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v kanuju, v soboto pa je prišel do dvojne krone na letošnjem prvenstvu, saj je znova deklasiral konkurenco in se veselil naslova svetovnega mladinskega prvaka med kajakaši.

Sedemnajstletnik je v finalu v cilj prišel z več kot petimi sekundami in pol naskoka pred najbližjim zasledovalcem, tokrat je bil to Francoz Martin Cornu, bron pa si je priveslal Čeh Michal Kopecek. To je za Žiga Lina Hočevarja tretja kolajna na svetovnem mladinskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu. Poleg dveh posamičnih zlatih ima še srebrno z ekipne tekme kanuistov do 23 let. V finalu kajakašev mladincev je veslal še en slovenski mladinski reprezentant - Domen Bregar - in se uvrstil na sedmo mesto. Tin Kos, debitant na mladinskih prvenstvih, je tekmovanje sklenil v polfinalu, na končnem 18. mestu.