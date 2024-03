Žiga Mlakar: Želeli bi si evropskih skalpov, a realnost je drugačna

Tudi tokrat celjska mladost ni razočarala v domačem Zlatorogu, a za kaj več kot le pogumno borbo je znova nekaj zmanjkalo. Predvsem igralska širina in posledično kakovost, ki bi lahko do zadnjih sekund ogrožala v tem trenutku finančno in igralsko precej močnejšega tekmeca.

"Ta prekinitev zaradi neljubega dogodka na tribuni nas je malce presekala, ampak to ne more biti izgovor za napake v igri. Fantje so se borili po svojih najboljših močeh, nimam jim kaj zameriti, ampak Gudme je trenutno previsoka ovira za nas. Če bi želeli presenetiti katerega koli tekmeca v naši skupini, bi se nam morale poklopiti številne stvari. V tem trenutku je to naša evropska realnost, jasno pa je, da sezona še zdaleč ni končana," je nekaj trenutkov po zadnji tekmi skupinskega dela rokometne Lige prvakov v mikrofon našega novinarja Jana Lukača povedal trener celjskih rokometašev Alem Toskić.