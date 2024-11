Žiga Novak: Od nekdaj me je zanimala rokometna taktika

Rokometašice Krima Mercatorja bodo tekmovalno leto nadaljevale z novim trenerjem Žigo Novakom, ki je do poraza Ljubljančank v sedmem krogu Lige prvakinj proti Metzu, opravljal vlogo pomočnika šefa klubske stroke. V ponedeljek je že začel z delom, v torek je s svojimi varovankami igral tekmo državnega prvenstva, po kateri so Ana Gros in druščina nadaljevale s pripravami na obračun osmega kroga najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ko jim bodo nasproti znova stale francoske prvakinje.

Do sobotnega obračuna, ki se bo začel ob 18. uri in ga boste lahko v neposrednem prenosu spremljali tudi na Kanalu A in VOYO, v prvi vrsti dekletom želi povrniti samozavest, saj je jasno, da je sezona daleč od izgubljene, da so cilji še vedno dosegljivi. "Še vedno smo tretji v skupini A oz. po številu točk izenačeni s četrtouvrščeno zasedbo. Dejstvo je, da trenutna situacija ni enostavna niti za igralke niti za strokovni štab, ampak nadaljujemo z delom, z odpravljanjem napak in ostajamo optimisti," je povedal Ljubljančan, ki ga je že od malih nog bolj od igranja na vrhunski ravni zanimal taktični vidik igre.