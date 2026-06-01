Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Šeško gladko čez prvo oviro na mladinskem Roland Garrosu

Pariz, 01. 06. 2026 14.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Žiga Šeško

Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je z zmago odprl nastope na mladinskem Odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega grand slama v Melbournu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah s 6:3 in 6:4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta.

Šeška v drugem krogu čaka dvoboj s 50. mladincem sveta, Latvijcem Rihardsom Neimanisom, ki je premagal nemškega kvalifikanta Christopherja Thiesa, ki je na mladinski lestvici 68. na svetu.

tenis žiga šeško roland garros

Evropska liga v odbojki na Kanalu A in VOYO

24ur.com To pa je epski podvig: Šeško kot prvi Slovenec osvojil OP Avstralije!
Bibaleze.si Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
24ur.com Pravljica se nadaljuje: Šeško v finalu OP Avstralije
24ur.com Zmagovita Jorgićeva uvertura na SP v Južni Afriki
24ur.com 37-letni Đoković je igral do treh zjutraj in po zaostanku zmagal v petih nizih
24ur.com Darko Jorgić postal finalist namiznoteniškega EP
24ur.com Đokoviću uspel 'čudež' proti Sinnerju, v finalu z Alcarazom
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
655 evrov prihranka: družina odkrila ugodne cene hrane
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
Zakaj imate vedno občutek, da nimate dovolj denarja – tudi z dobro plačo
moskisvet
Portal
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744