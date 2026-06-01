Šeška v drugem krogu čaka dvoboj s 50. mladincem sveta, Latvijcem Rihardsom Neimanisom, ki je premagal nemškega kvalifikanta Christopherja Thiesa, ki je na mladinski lestvici 68. na svetu.
Šeško gladko čez prvo oviro na mladinskem Roland Garrosu
Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško je z zmago odprl nastope na mladinskem Odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega grand slama v Melbournu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah s 6:3 in 6:4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta.
