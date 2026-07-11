Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Šeško zmagovalec Wimbledona med dvojicami

Wimbledon, 11. 07. 2026 18.40 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Žiga Šeško

Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom postal prvak mladinskega turnirja za grand slam v Wimbledonu. Za Hrastničana je to prvi grand slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil OP Avstralije med mladinci.

Žiga Šeško
Žiga Šeško
FOTO: Profimedia

Sedemnajstletni Slovenec Žiga Šeško, sicer četrti mladinec na svetu, in brazilski vrstnik Guto Miguel sta bila v finalu boljša od drugopostavljenih Američanov, Michaela Antoniusa in Andrewa Johnsona, s 6:1 in 6:4.

"Že kar nekaj časa igrava skupaj in končno nama je uspelo. Potrebovala sva par dvobojev, da sva prišla v ritem. Ene partije sem reševal jaz, druge Guto, zdaj pa je čas, da uživava," je po zmagi dejal Šeško.

Za Šeška je to predzadnji mladinski grand slam. Ker bo čez dobra dva tedna praznoval 18. rojstni dan, bo lahko nastopil le še na zadnjem letošnjem velikem turnirju, OP ZDA v New Yorku v začetku septembra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z naslovi na mladinskih grand slamih se lahko pohvalijo še štiri slovenske igralke. Mima Jaušovec je med posameznicami osvojila Pariz (1973) in Wimbledon (1974), Katarina Srebotnik je bila zmagovalka med posameznicami v Wimbledonu (1998), Polona Hercog je slavila v dvojicah na OP Francije (2008) in v Wimbledonu (2008), Kaja Juvan pa prav tako v parih v Wimbledonu 2017.

Na mladinskem Wimbledonu sta med posamezniki nastopila dva slovenska tenisača. Tako Šeško kot Svit Suljić sta se poslovila v drugem krogu. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu.

tenis Wimbledon žiga šeško mladinci Guto Miguel

Lecuona končal rekordni zmagovalni niz Bulege

Bibaleze.si Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
24ur.com To pa je epski podvig: Šeško kot prvi Slovenec osvojil OP Avstralije!
24ur.com Žiga Šeško nadaljuje z odličnimi predstavami v Wimbledonu
24ur.com Tudi v finalu moškega olimpijskega turnirja nas čaka obračun Đoković - Alcaraz
24ur.com Petra Kvitova do 30. naslova v karieri
24ur.com Špansko-norveški finale v moški konkurenci v Flushing Meadowsu
24ur.com Šeška z brazilskim partnerjem čaka finale dvojic v Wimbledonu
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Leto dni po tragični izgubi sina je znova noseča
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
cekin
Portal
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
okusno
Portal
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804