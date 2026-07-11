Šeško zmagovalec Wimbledona med dvojicami

Sedemnajstletni Slovenec Žiga Šeško, sicer četrti mladinec na svetu, in brazilski vrstnik Guto Miguel sta bila v finalu boljša od drugopostavljenih Američanov, Michaela Antoniusa in Andrewa Johnsona, s 6:1 in 6:4.

"Že kar nekaj časa igrava skupaj in končno nama je uspelo. Potrebovala sva par dvobojev, da sva prišla v ritem. Ene partije sem reševal jaz, druge Guto, zdaj pa je čas, da uživava," je po zmagi dejal Šeško.

Za Šeška je to predzadnji mladinski grand slam. Ker bo čez dobra dva tedna praznoval 18. rojstni dan, bo lahko nastopil le še na zadnjem letošnjem velikem turnirju, OP ZDA v New Yorku v začetku septembra.