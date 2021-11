Zimska univerzijada v Luzernu odpovedana

"Po sestankih izvršnega odbora FISU in upravnega odbora zimske univerzijade v Luzernu z globokim obžalovanjem sporočamo, da zimske univerzijade v Luzernu 2021 ne bo," so zapisali v izjavi za javnost na spletni strani FISU.

Švicarske oblasti so namreč sprejele številne nove omejitve v zvezi s prihodom ljudi iz držav, v katerih so ugotovili okužbe z različico omikron.

"V prihodnjih dneh se obeta še veliko omejitev. Podobne omejitve nacionalni organi napovedujejo tudi drugod, v Švici pa so že odkrili prvi primer okužbe z različico omikron," so zapisali pri FISU.

"Zaradi omejitev potovanj, ki so uvedene v Švici in po vsem svetu, nismo imeli druge izbire, kot da odpovemo zimsko univerzijado 2021 v Luzernu. Ta odločitev je bila sprejeta z zelo težkim srcem. Toliko mojih švicarskih univerzitetnih športnih kolegov si je že toliko časa nadvse prizadevalo za izpeljavo tega dogodka. Toda nove omejitve potovanj pomenijo, da je izpeljava univerzijade povsem onemogočena," je dejal vršilec dolžnosti predsednika FISU, Leonz Eder.

Zimska univerzijada v Luzernu bi morala biti na sporedu že na začetku leta, od 21. do 31. januarja, a so dogodek preložili. Novembra so se odločili, da bodo univerzijado skušali izpeljati konec leta. Naslednja zimska univerzijada je načrtovana v Lake Placidu od 12. do 22. januarja 2023. Lake Placid je zimsko univerzijado gostil že leta 1972.

Zadnjo, 29. izvedbo zimske univerzijade je gostil Krasnojarsk leta 2019. Slovenija je na igrah v Rusiji nastopila z 19 športniki v šestih disciplinah.

Univerzijade so velika mednarodna večpanožna športna tekmovanja, namenjena športnikom študentom z vseh celin. Beseda "univerzijada" je skovanka iz besed "univerza" in "olimpijada". Prirejajo jih na dve leti.

Slovenski študentje so na 23 univerzijadah od leta 1995 do danes osvojili 99 odličij, od tega 28 zlatih, 36 srebrnih in 35 bronastih. Bera slovenskih športnikov je vsekakor bistveno boljša na zimskih univerzijadah, na katerih so študentke in študenti osvojili 79 odličij (23 zlatih, 29 srebrnih in 27 bronastih).