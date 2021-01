Tudi v ligi NHL okužbe pred začetkom sezone

Začetek 103. sezone najmočnejšega hokejskega tekmovanja na svetu bo drevi, zaradi covida-19 močno prilagojena sezona lige NHL se bo začela s tekmo med Philadelphia Flyersi in Pittsburgh Penguinsi, prvaki Tampa Bay Lightningi pa se bodo v eni od preostalih štirih tekem v noči na četrtek pomerili s Chicago Blackhawksi. V prvih dneh nove sezone je vodstvo lige prestavilo obračun Dallasa in Floride iz četrtka na petek ponoči, so še sporočili.