Živa Dvoršak do drugega mesta na tekmi svetovnega pokala

Za Živo Dvoršak so to letošnje druge stopničke na tekmah za svetovni pokal. Na marčevski tekmi v New Delhiju je v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov zmagala in si izborila nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, ki bodo zanjo že tretje po Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016. Ljubljančanka je v izjemno zahtevnih razmerah in zatohli dvorani v Osijeku v današnjem finalu pokazala mojstrsko predstavo. Po uvodnih desetih strelih je bila na samem vrhu, potem ko je zadela 104,1 kroga in imela 0,7 prednosti pred Iranko Fatemeh Karamzadeh, sicer daleč najboljšo po kvalifikacijskem delu tekmovanja. V nadaljevanju finala so odločale malenkosti. Dvoršakova je po 16 strelih še vedno vodila in imela 0,1 kroga prednosti pred komaj 18-letno Madžarko, ki pa je v končnici dobila živčno vojno in neusmiljeno igro desetink ter najboljšo slovensko strelko v zadnjih letih premagala za 0,8 kroga.

Devetindvajsetletna Ljubljančanka se je izkazala že v dopoldanskih kvalifikacijah. Po dveh uvodnih serijah, ko je zadela 104,0 in 104,4 kroga, se je najprej sukala v prvi tretjini nastopajočih, v naslednjih dveh serijah pa je "eksplodirala" in se s 106,1 in 105,2 zavihtela med "top 3". V peti seriji je 29-letna Ljubljančanka malenkostno popustila in po 103,5 kroga padla na deseto mesto, v zadnji seriji pa se je ponovno zbrala in s 105,2 kroga napredovala v veliki finale osmih najboljših strelk. V slavonski prestolnici so nastopile še štiri Slovenke. Urška Kuharič (623,9) je tekmo končala na 27., Sonja Benčina (621,3) na 55., Klavdija Jerovšek (618,0) na 78., Teja Medved (616,3) pa na 83. mestu.

V popoldanskih urah bo na nedavnem prizorišču evropskega prvenstva z zračnim, malokalibrskim in velikokalibrskim orožjem ter puško šibrenico, kjer je Slovenija osvojila kar štiri kolajne, na sporedu še ženska in moška tekma z zračno pištolo na 10 metrov. Slovenske barve bodo zastopali Mojca Kolman, Mario Hološ in Sašo Stojak.