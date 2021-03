Živa Dvoršak po zmagi v New Delhiju osvojila kvoto za OI v Tokiu

Nosilka bronastega odličja z zračno puško iz Odenseja 2013 ter še trikratna finalistka v tej disciplini in na tovrstnem tekmovanju v Vierumaekiju 2012, Moskvi 2014 in Györu 2016 je doslej najboljši izid na tekmah za svetovni pokal dosegla na Pragerskem 2014, kjer je bila peta.

V New Delhiju je ta dosežek močno presegla in se prvič v svoji karieri povzpela na najvišjo stopničko na zmagovalnem odru in se na tem seznamu pridružila legendarnemu in še vedno aktivnemu 57-letnemu Rajmondu Debevcu, ki je dosegel 27 zmag na tekmah za svetovni pokal in osvojil kar tri kolajne na olimpijskih igrah.

Ljubljančanka je v današnjem strelskem maratonu povsem zasenčila vse svoje tekmice in v velikem finalu zadela 457,1 kroga. Kleče je zadela 153,9 kroga, neulovljivo prednost pa si je izborila v ležečem položaju, ko je zadela 157 krogov.

Po finalnem nastopu v stoječem položaju je njena prednost občasno znašala že več kot štiri kroge, na koncu pa je drugouvrščeno Švicarko Nino Christen ugnala za dva kroga. Tretje mesto je osvojila Poljakinja Aneta Stankiewicz (443,5), s 1179 krogi najboljša tekmovalka v kvalifikacijskem delu tekmovanja.

Uspeh 29-letne Dvoršakove, ki je doslej nastopila že na dveh olimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, je dopolnila Urška Kuharič, ki je v velikem finalu osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela zasedla šesto mesto (410,8). Tudi 26-letna strelka iz Ormoža se je prvič v svoji karieri prebila v veliki finale, njen doslej najboljši izid je bilo 26. mesto na tekmi v Pekingu 2019.

Tretja slovenska strelka Klavdija Jerovšek se ni prebila v finale, v kvalifikacijah je s 1154 krogi zasedla 29. mesto. Slovenske strelke bodo v četrtek nastopile še na ekipni tekmi v kraljevski strelski disciplini.

Na sobotni posamični tekmi z zračno puško na 10 metrov je bila najboljša Kuharičeva, ki je zadela 626,4 kroga in zasedla 14. mesto. Jerovškova je s 624,6 kroga osvojila 24., Dvoršakova pa s 620,6 kroga 32. mesto. Ekipno tekmo so končale na petem mestu.