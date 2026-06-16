Živa Remic ima nastavke za 'velike stvari'

Živa Remic je na svoji prvi pomembni mednarodni članski tekmi na prostem šele kot četrta Slovenka po Jolandi Čeplak (1:55,19), Brigiti Langerholc Žager (1:58,41) in Aniti Horvat (1:58,73) na 800 m na prostem tekla pod dvema minutama.

" Počutim se odlično. Vesela sem, da sem končno začela sezono in prebila mejo dveh minut, kar sem si želela že nekaj časa. Počutim se super. Tek je bil v redu. Imela sem narekovalko tempa, za katero sem se postavila. Pogoji so bili morda malo težji, saj je precej pihalo, a sem se med tekmo dobro počutila, zato sem lahko zelo vesela ," je, kot poroča STA , povedala po tekmi ena najobetavnejših tekačic na svetu. Tokrat je v Nemčiji izpolnila tudi normo (1:59,80) za avgustovsko člansko evropsko prvenstvo v Birminghamu in se uvrstila na šesto mesto svetovne lestvice doslej do 18 let in ima najboljši letošnji dosežek na svetu do 18 in 20 let. " Vesela sem, da sem dosegla normo za člansko EP, a se bom raje udeležila mladinskega prvenstva, " je dodala Remic.

Obenem je Remic pred tem na svojem prvem večjem dvoranskem mednarodnem mitingu 3. februarja letos v Ostravi tekla 2:00,73, kar je bil tudi najboljši čas v zgodovini med mlajšimi mladinkami v Evropi v dvorani. V teku na 800 metrov je lastnica državnih rekordov v starostnih kategorijah do 18, 20 in 23 let.

"Prva tekma sezone je za nami. Živa je odtekla vrhunsko. Tako kot sva se dogovorila, je od starta tekla pogumno, drzno, samozavestno ... Kapo dol. Ponosen sem nanjo. Tekla je takoj za narekovalko tempa. Kljub močnemu vetru na koncu, ko se je narekovalka tempa po 500 metrih umaknila, je tekla naprej in naredila super tekmo tudi ostalim, tako da so bile na koncu vse vesele in zadovoljne z rezultati. Magična meja dveh minut je podrta. Zdaj gremo lahko samozavestno v sezono. Mislim, da nas čakajo lepe stvari. Zelo sem zadovoljen in vesel," pa je v pogovoru za STA dodal njen trener Gregor Grad.

"Miting v Nemčiji sva izbrala, ker sem prepričan, da gre za eno najboljših možnih izbir za vstop v tekmovalno poletje. Ko sem prejel povabilo, da nastopi na tem prestižnem mitingu, in to v najmočnejši skupini, sem vedel, da takšne priložnosti ne smeva izpustiti," je dodal trener 16-letne članice ljubljanske Olimpije.

Dodal je, da je cilj v tej sezoni jasen, da bo na najpomembnejših tekmah, julijskem evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju in avgustovskem svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu v ZDA "čim bolj sveža, motivirana, samozavestna in pripravljena pokazati, kar je gradila skozi dolge mesece treninga".

Lani je s 15 leti med drugim postala evropska podprvakinja do 20 let na 800 m ter na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju osvojila zlato medaljo v teku na 400 metrov. Kljub mladosti Živa Remic konstantno napreduje, a ima po mnenju trenerja še ogromno rezerv. Tudi sam trening je v posameznih segmentih priprave še vedno nekoliko okrnjen. To bo postopno vključeval v naslednjih letih njenega razvoja, okvirno v obdobju dveh let.