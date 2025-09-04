Živa Remic – mlada atletinja, ki premika meje

Slovenska atletika je dobila novo junakinjo. Šestnajstletna Živa Remic iz Grosuplja blesti na 400 in 800 metrov ter podira mejnike, ki so se še pred kratkim zdeli nedosegljivi. Na evropskem mladinskem prvenstvu je pred kratkim osvojila srebrno medaljo na 400 metrov in postavila nov državni rekord v kategoriji mlajših mladink. Gre že za njeno drugo medaljo na velikih mladinskih tekmovanjih v kratkem času – 22. julija je namreč na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju zmagala v teku na 400 metrov in osvojila zlato.

Remičeva, ki trenira v Atletskem klubu Olimpija pod vodstvom Gregorja Grada , je v zadnjem letu naredila velikanski korak naprej. Njeni časi jo že zdaj uvrščajo med najboljše v Evropi, a kljub hitremu vzponu ostaja skromna. "Ostajam predana temu, kar delam. Ne počutim se nič kaj bolj vredna kot drugi," je pred časom povedala mlada tekačica, ki se zaveda, da je uspešna kariera zgrajena na potrpežljivosti in trdem delu.

Živa je ljubezen do teka odkrila že pri desetih letih, danes pa jo odlikujejo zrelost, osredotočenost in izjemna mirnost, kar je pri njenih letih redkost. Najraje nastopa na 400 in 800 metrov, pri čemer bo prav na daljši razdalji skušala graditi svojo prihodnost, saj ji omogoča, da združi hitrost in vzdržljivost.

Čeprav mediji že pišejo o čudežni deklici slovenske atletike, se sama s tem ne obremenjuje. Njeni cilji ostajajo jasni – napredovati iz tekme v tekmo, iz treninga v trening, brez prevelikih napovedi.

Mlada atletinja je dokaz, da je mogoče tudi pri tako mladih letih s predanostjo in pravo miselnostjo poseči po največjih dosežkih. Njena zgodba se sicer šele začenja, a že zdaj navdihuje slovenski športni prostor.