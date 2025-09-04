Svetli način
Drugi športi

Živa Remic – mlada atletinja, ki premika meje

Ljubljana, 04. 09. 2025 15.31 | Posodobljeno pred 9 dnevi

N.M.
Šestnajstletna atletinja Živa Remic navdušuje s svojimi dosežki na 400 in 800 metrov. Srebrna medalja na evropskem prvenstvu in nov državni rekord sta le del zgodbe mlade Grosupeljčanke, ki ostaja skromna in osredotočena na prihodnost.

žIVA rEMIC
žIVA rEMIC FOTO: X

Slovenska atletika je dobila novo junakinjo. Šestnajstletna Živa Remic iz Grosuplja blesti na 400 in 800 metrov ter podira mejnike, ki so se še pred kratkim zdeli nedosegljivi. Na evropskem mladinskem prvenstvu je pred kratkim osvojila srebrno medaljo na 400 metrov in postavila nov državni rekord v kategoriji mlajših mladink. Gre že za njeno drugo medaljo na velikih mladinskih tekmovanjih v kratkem času – 22. julija je namreč na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju zmagala v teku na 400 metrov in osvojila zlato.

Remičeva, ki trenira v Atletskem klubu Olimpija pod vodstvom Gregorja Grada, je v zadnjem letu naredila velikanski korak naprej. Njeni časi jo že zdaj uvrščajo med najboljše v Evropi, a kljub hitremu vzponu ostaja skromna. "Ostajam predana temu, kar delam. Ne počutim se nič kaj bolj vredna kot drugi," je pred časom povedala mlada tekačica, ki se zaveda, da je uspešna kariera zgrajena na potrpežljivosti in trdem delu.

Živa je ljubezen do teka odkrila že pri desetih letih, danes pa jo odlikujejo zrelost, osredotočenost in izjemna mirnost, kar je pri njenih letih redkost. Najraje nastopa na 400 in 800 metrov, pri čemer bo prav na daljši razdalji skušala graditi svojo prihodnost, saj ji omogoča, da združi hitrost in vzdržljivost.

Čeprav mediji že pišejo o čudežni deklici slovenske atletike, se sama s tem ne obremenjuje. Njeni cilji ostajajo jasni – napredovati iz tekme v tekmo, iz treninga v trening, brez prevelikih napovedi.

Mlada atletinja je dokaz, da je mogoče tudi pri tako mladih letih s predanostjo in pravo miselnostjo poseči po največjih dosežkih. Njena zgodba se sicer šele začenja, a že zdaj navdihuje slovenski športni prostor.

atletika živa remic
