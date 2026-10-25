Kljub sanjski sezoni mlada Živa Remic brez prestižne atletske nagrade

Gianmarco Tamberi je postal prvi Italijan, ki je od uvedbe nagrade leta 1993 prejel priznanje za najboljšega evropskega atleta leta. V Birminghamu je osvojil že svoj četrti naslov evropskega prvaka v skoku v višino, sezono pa kronal še z zmago na novem zaključnem atletskem tekmovanju sezone Ultimate Championship v Budimpešti, kjer je preskočil 2,37 metra, kar je bil najboljši izid sezone na svetu. Med finalisti sta bila tudi švedski skakalec s palico Armand Duplantis in grški skakalec v daljino Miltiadis Tentoglu .

Audrey Werro je postala prva Švicarka z naslovom najboljše evropske atletinje leta. Dvaindvajsetletna tekačica, specialistka za tek na 800 metrov, je letos osvojila evropsko zlato v Birminghamu in zmagala tudi na tekmovanju Ultimate Championship v Budimpešti. Osebni rekord je izboljšala na 1:53,70 minute, kar je le 42 stotink sekunde počasneje od svetovnega rekorda. V izboru za najboljšo evropsko atletinjo leta sta bili finalistki tudi Britanka Amy Hunt in Italijanka Nadia Battocletti .

Sedemnajstletna Živa Remic je bila med finalistkami za nagrado vzhajajoče zvezde evropske atletike po izjemni sezoni, v kateri je osvojila naslova evropske prvakinje do 18 let in svetovne prvakinje do 20 let v teku na 800 metrov. Na evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju je zmagala z rekordom prvenstva 2:03,77 minute.

"Zelo sem hvaležena, da sem bila nominirana za nagrado European Athletics Rising Star Award in da sem bila obkrožena s toliko izjemnimi športniki. Čudovit način za praznovanje nepozabne sezone. Iskrena hvala vsem, ki ste bili del te poti", je na družabnih omrežjih zapisala mlada atletinja.