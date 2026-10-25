Kljub sanjski sezoni mlada Živa Remic brez prestižne atletske nagrade

Gianmarco Tamberi je postal prvi Italijan, ki je od uvedbe nagrade leta 1993 prejel priznanje za najboljšega evropskega atleta leta. V Birminghamu je osvojil že svoj četrti naslov evropskega prvaka v skoku v višino, sezono pa kronal še z zmago na novem zaključnem atletskem tekmovanju sezone Ultimate Championship v Budimpešti, kjer je preskočil 2,37 metra, kar je bil najboljši izid sezone na svetu. Med finalisti sta bila tudi švedski skakalec s palico Armand Duplantis in grški skakalec v daljino Miltiadis Tentoglu.
Audrey Werro je postala prva Švicarka z naslovom najboljše evropske atletinje leta. Dvaindvajsetletna tekačica, specialistka za tek na 800 metrov, je letos osvojila evropsko zlato v Birminghamu in zmagala tudi na tekmovanju Ultimate Championship v Budimpešti. Osebni rekord je izboljšala na 1:53,70 minute, kar je le 42 stotink sekunde počasneje od svetovnega rekorda. V izboru za najboljšo evropsko atletinjo leta sta bili finalistki tudi Britanka Amy Hunt in Italijanka Nadia Battocletti.
Živa Remic med tremi finalistkami
Sedemnajstletna Živa Remic je bila med finalistkami za nagrado vzhajajoče zvezde evropske atletike po izjemni sezoni, v kateri je osvojila naslova evropske prvakinje do 18 let in svetovne prvakinje do 20 let v teku na 800 metrov. Na evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju je zmagala z rekordom prvenstva 2:03,77 minute.
"Zelo sem hvaležena, da sem bila nominirana za nagrado European Athletics Rising Star Award in da sem bila obkrožena s toliko izjemnimi športniki. Čudovit način za praznovanje nepozabne sezone. Iskrena hvala vsem, ki ste bili del te poti", je na družabnih omrežjih zapisala mlada atletinja.
Nagrado je prejela Bolgarka Viktorija Angelova, evropska prvakinja do 18 let in svetovna prvakinja do 20 let v troskoku. Med finalistkami je bila tudi Čehinja Linda Botkova, evropska prvakinja do 18 let v teku na 400 metrov z ovirami, ki je letos izboljšala evropski rekord za mlajše članice. V moški konkurenci je nagrado vzhajajoče zvezde prejel Čeh Michal Rada. Med finalistoma sta bila tudi Italijan Daniele Inzoli in Britanec Samuel James.
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