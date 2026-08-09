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Drugi športi

Živa Remic že nekaj časa premika slovenske mejnike

Ljubljana, 09. 08. 2026 11.55 pred enim dnevom 3 min branja 6

Avtor:
S.V.
Živa Remic

Komaj 16-letna Živa Remic je z naslovom svetovne prvakinje do 20 let na 800 metrov poskrbela za enega največjih uspehov slovenske mladinske atletike. A zlato iz Eugena ni prišlo od nikoder. Grosupeljčanka že nekaj časa premika slovenske mejnike, osvaja medalje v konkurenci starejših tekmovalk in dosega čase, s katerimi lahko vse bolj samozavestno pogleduje tudi proti članski konkurenci.

"Pa jo imam," je s kolajno okoli vratu po največjem uspehu svoje mlade kariere povedala Živa Remic. Le nekaj besed, ki dobro ponazarjajo 16-letnico, ki je v ameriškem Eugenu postala svetovna prvakinja do 20 let v teku na 800 metrov.

V finalu je zmagala s časom 2:03,03 in postala šele tretja slovenska atletinja oziroma atlet z naslovom mladinskega svetovnega prvaka. Pred njo je to uspelo Gregorju Cankarju v skoku v daljino leta 1994 in Tomu Teršku v metu kopja leta 2024.

Toda Remičeva je že precej pred nastopom v ZDA opozarjala, da Slovenija dobiva atletinjo izjemnega potenciala.

Preberi še Komaj 16-letna Živa Remic pokorila svetovno konkurenco

Pri 16 letih že pod magično mejo dveh minut

Poseben mejnik je postavila 13. junija letos na mitingu v nemškem Pfungstadtu. Dva stadionska kroga je pretekla v 1:59,64 in prvič prebila mejo dveh minut.

Pred njo so med Slovenkami na prostem to uspele le tri velike predstavnice slovenskega teka na srednje proge – Jolanda Čeplak, Brigita Langerholc Žager in Anita Horvat.

Še bolj osupljiv je podatek, da je Remičeva takšen dosežek dosegla pri vsega 16 letih. V teku na 800 metrov ima državne rekorde v starostnih kategorijah do 18, 20 in 23 let, njena izjemna hitrost pa ji omogoča uspehe tudi na krajši razdalji.

Živa Remic
Živa Remic
FOTO: Atletska zveza Slovenije

Medalje osvaja tudi med starejšimi

Njena zbirka uspehov je za njena leta že izjemna. Lani je s komaj 15 leti na evropskem prvenstvu do 20 let osvojila srebrno medaljo na 800 metrov, na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju pa je bila zlata na 400 metrov.

Letos je nadaljevala tam, kjer je končala. Na evropskem prvenstvu do 18 let v italijanskem Rietiju je na 800 metrov zmagala s časom 2:03,77, izboljšala rekord prvenstev in Sloveniji priborila prvo zlato medaljo v zgodovini tega tekmovanja, ki ga prirejajo od leta 2016.

Le nekaj mesecev pozneje je prestopila še eno stopničko. Tokrat svetovno.

Grosupeljčanka, ki jo vodi Gregor Grad

Remičeva prihaja iz Grosuplja, trenira pa pri ljubljanski Olimpiji pod vodstvom Gregorja Grada. S tekom se je začela resneje ukvarjati že okoli desetega leta, danes pa se razvija predvsem na 400 in 800 metrov.

Prav kombinacija hitrosti, ki jo premore na 400 metrov, in vzdržljivosti je eno njenih največjih orožij na dveh stadionskih krogih. To je pokazala tudi v finalu v Eugenu, kjer dirka ni bila tako hitra, kot je pričakovala.

Živa Remic
Živa Remic
FOTO: X

"V glavi sem bila pripravljena na to, da bo težka in hitra dirka, na koncu pa je bila predvsem taktična, kar mi je ustrezalo, ker sem hitra tekačica," je po naslovu svetovne prvakinje pojasnila Remičeva.

Čeprav je že izpolnila normo za člansko evropsko prvenstvo v Birminghamu, sta se s trenerjem odločila, da bo vrhunec njene sezone mladinsko svetovno prvenstvo. Odločitev se je izkazala za zadetek v polno.

Prihodnost slovenske atletike

Ko atletinja pri 16 letih teče pod dvema minutama na 800 metrov, premaguje najboljše tekmovalke do 20 let na svetu in zbira evropske ter svetovne naslove, se primerjavam in velikim pričakovanjem skoraj ni mogoče izogniti.

Toda Remičeva za zdaj ostaja osredotočena predvsem na delo in lasten razvoj. Po sanjski sezoni jo čaka tudi nekaj povsem običajnega za njena leta.

"Čutim veliko olajšanje in hvaležnost do vseh ljudi okoli mene, zlasti trenerja. Zdaj pa na počitnice!" je nasmejana dejala po finalu. Počitnice si je nedvomno zaslužila.

živa remic atletika

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Komaj 16-letna Živa Remic pokorila svetovno konkurenco

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KOMENTARJI6

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borjac
10. 08. 2026 10.12
Čestitke Živa , bolj zlata kot tako ni možno biti , upajmo na uspešno prihodnost , ime Živa Remic se bo prebilo v vrh svetovne atletike , bravooo Živa , in hvala ker tako visoko nosiš Slovensko zastavo , .. vem da ni mesto za to razmišljane , pa vendar , imamo tako dobre športnike , in tako bedaste politike .
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+4
4 0
turkiz
09. 08. 2026 13.03
Gre po stopinjah najboljših svetovnih atletov. Če bo šlo tako naprej imamo 800 metrašico,ki bo krojila sam svetovni vrh. Ob boku velikih slovenskih športnikov. Tako pot je imel Luka, Janja, Anže....
Odgovori
+12
13 1
victini
09. 08. 2026 11.47
Res je živa. Bravo!
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+12
13 1
JoniBravo
09. 08. 2026 11.10
"Pri komaj 16". Ja joj no, sej je šlo samo za U20 tekmovanje.
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-16
1 17
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 16.31
Kaj pomeni 3 do 4 leta v tej dobi se ti ne sanja, kot marsikaj drugega ne
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+8
8 0
Banion
09. 08. 2026 11.08
bravo punca, zanimiva bi bila fotografija startne vrste kjer kot belka izstopa
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+4
8 4
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