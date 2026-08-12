'Všeč mi je tak način življenja'

Živa Remic ni vajena soja žarometov. Vajena je rednega obiskovanja Gimnazije Bežigrad, kakovostnih treningov, ki jih za njo pripravlja trener Gregor Grad. Trenira toliko, kolikor je potrebno. Ne preveč ne premalo. S ciljem, da ne bi prehitevali dogodkov, ampak s pravilnim doziranjem količine dela in zadostnim časom za regeneracijo, ostali na začrtani poti. Posledično 16-letnica iz Grosupljega v letošnji sezoni tudi tekmovala ni tako veliko, kot bi lahko.
Lastnica 11 državnih rekordov je ohranjala svežino, potrebno za uspeh na vrhuncu sezone. "Atletika je nekaj v čemer uživam, našla sem svoje poslanstvo in vesela sem, da imam okoli sebe prave ljudi, ki me podpirajo in vedo, kako delati z mano. Seveda je nekaj talent, ki ti je dan, a je vseeno na koncu ogromno trdega dela, discipline in organiziranosti. Taka medalja je nato samo nagrada," je po osvojitvi medalje na svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu, 35 ur dolgi poti v domovino, razmišljala športnica, ki jo zdaj čaka 14 dni zasluženega oddiha.
Najprej pride na vrsto morje, nato kovanje novih etapnih ciljev in iskanje poti do njih. Srednješolka želi v prvi vrsti ohraniti igrivost pri delu.
Je šele tretja v zgodovini slovenske atletike z zlato medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Pred njo je to leta 1994 uspelo Gregorju Cankarju v skoku v daljino, leta 2024 pa je bil zlat v metu kopja Tom Teršek.
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