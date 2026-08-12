'Všeč mi je tak način življenja'

Živa Remic ni vajena soja žarometov. Vajena je rednega obiskovanja Gimnazije Bežigrad, kakovostnih treningov, ki jih za njo pripravlja trener Gregor Grad . Trenira toliko, kolikor je potrebno. Ne preveč ne premalo. S ciljem, da ne bi prehitevali dogodkov, ampak s pravilnim doziranjem količine dela in zadostnim časom za regeneracijo, ostali na začrtani poti. Posledično 16-letnica iz Grosupljega v letošnji sezoni tudi tekmovala ni tako veliko, kot bi lahko.

Lastnica 11 državnih rekordov je ohranjala svežino, potrebno za uspeh na vrhuncu sezone. "Atletika je nekaj v čemer uživam, našla sem svoje poslanstvo in vesela sem, da imam okoli sebe prave ljudi, ki me podpirajo in vedo, kako delati z mano. Seveda je nekaj talent, ki ti je dan, a je vseeno na koncu ogromno trdega dela, discipline in organiziranosti. Taka medalja je nato samo nagrada," je po osvojitvi medalje na svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu, 35 ur dolgi poti v domovino, razmišljala športnica, ki jo zdaj čaka 14 dni zasluženega oddiha.

Najprej pride na vrsto morje, nato kovanje novih etapnih ciljev in iskanje poti do njih. Srednješolka želi v prvi vrsti ohraniti igrivost pri delu.