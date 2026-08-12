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Drugi športi

'Všeč mi je tak način življenja'

Ljubljana, 12. 08. 2026 10.30 pred 16 urami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. M.F.
Živa Remic in Gregor Grad

Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, se vrnila v domovino.

Živa Remic ni vajena soja žarometov. Vajena je rednega obiskovanja Gimnazije Bežigrad, kakovostnih treningov, ki jih za njo pripravlja trener Gregor Grad. Trenira toliko, kolikor je potrebno. Ne preveč ne premalo. S ciljem, da ne bi prehitevali dogodkov, ampak s pravilnim doziranjem količine dela in zadostnim časom za regeneracijo, ostali na začrtani poti. Posledično 16-letnica iz Grosupljega v letošnji sezoni tudi tekmovala ni tako veliko, kot bi lahko.

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Lastnica 11 državnih rekordov je ohranjala svežino, potrebno za uspeh na vrhuncu sezone. "Atletika je nekaj v čemer uživam, našla sem svoje poslanstvo in vesela sem, da imam okoli sebe prave ljudi, ki me podpirajo in vedo, kako delati z mano. Seveda je nekaj talent, ki ti je dan, a je vseeno na koncu ogromno trdega dela, discipline in organiziranosti. Taka medalja je nato samo nagrada," je po osvojitvi medalje na svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu, 35 ur dolgi poti v domovino, razmišljala športnica, ki jo zdaj čaka 14 dni zasluženega oddiha.

Najprej pride na vrsto morje, nato kovanje novih etapnih ciljev in iskanje poti do njih. Srednješolka želi v prvi vrsti ohraniti igrivost pri delu. 

Je šele tretja v zgodovini slovenske atletike z zlato medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Pred njo je to leta 1994 uspelo Gregorju Cankarju v skoku v daljino, leta 2024 pa je bil zlat v metu kopja Tom Teršek.

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KOMENTARJI2

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HitraVeverca
12. 08. 2026 16.14
Zelo "down to the ground" oz. prizemljena, skozi njen odnos in spoštovanje se res pokažejo pravi rezultati! Bravo!! Kr tak naprej!
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+1
1 0
poper00
12. 08. 2026 14.36
Živa se sploh ne sliši in eno te isto prvo vprašanje a ste že dojeli kaj vam je uspelo.To je eno izmed najbolj zlajnanih in brezveznih vprašanj.Imate jo toliko zanimivih stvari izprašat.
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+5
5 0
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