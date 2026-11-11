Živi Remic nominacija za najboljšo mladinko na svetu

Živa Remic je pred tem na evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju zmagala z rekordom prvenstev. Pozimi 800 metrov pretekla v času 2:00,73, kar je najboljši dosežek v zgodovini evropske atletike v kategoriji do 18 let, na prostem pa je z rezultatom 1:59,64 postavila tretji najboljši izid sezone na svetu do 20 let.
Za nagrado se poteguje tudi Bolgarka Viktoria Angelova, svetovna mladinska prvakinja v troskoku, ki je slovensko tekačico prehitela v izboru za vzhajajočo zvezdo Evropske atletike, v katerem se je Remic znašla med tremi finalistkami.
Ob Angelovi so, kot še pišeta STA in portal N1, nominirane tudi Čehinja Linda Botkova, evropska prvakinja U18 v teku na 400 metrov z ovirami, Američanka Mia Maxwell, ki je na svetovnem prvenstvu U20 osvojila naslova v teku na 100 in 200 metrov, Nigerijka Jessica Oji, svetovna prvakinja U20 v suvanju krogle ter kitajska metalka kopja Yan Ziyi, ki je sezono zaznamovala z izjemnim mladinskim svetovnim rekordom (71,74 metra), osvojila diamantno ligo ter postala azijska prvakinja.
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