Živim rokometne sanje, Celjani pa ...

Ali z igranjem za Vardar živite rokometne sanje? Polne dvorane, napeti derbiji, igranje evropskih tekmovanj, izjemna vlaganja v rokomet v Severni Makedoniji, zahtevno domače prvenstvo.

"Vsekakor sem si kot mlad rokometaš želel enkrat igrati v Vardarju. Sploh, ko sem videl, kaj vse se v Skopju gradi, kakšno ekipo sestavljajo, da govorimo o klubu, ki je dvakrat zmagal v Ligi prvakov. Vardar je največji klub na Balkanu in definitivno so to neke sanje, ki so se mi uresničile. Sploh pa, ko prideš sem in vidiš, da mesto živi za rokomet, cela država živi za rokomet in to se čuti na vsaki tekmi, na vsakem koraku. Zaradi tega si kot otrok začel igrati rokomet, si se trudil, garal in potem začutiš, da je tvoj trud poplačan."

Jaka Malus se je odlično znašel v Skopju, kjer z družino živi svoje osebne in poklicne sanje. FOTO: Profimedia

Kako je biti vodja na igrišču? Vloga, s katero ste se spoprijateljili v mlajših selekcijah, zdaj pa ste znova dirigent na terenu.

"Mislim, da je to moj naravni položaj na igrišču, torej da sem vodja. Že v mlajših selekcijah sem bil, vloga mi zelo ustreza. Zadnja leta sem imel takšno odgovornost tudi v drugih klubih. Tudi v Nemčiji je bil načrt takšen, ampak se ni izšlo. Definitivno mi ni žal za nič v karieri, vesel sem, da sem prišel v Vardar, da sem se preporodil, da igram najboljši rokomet v karieri. Vesel sem, da imam to vlogo, da uživam zaupanje trenerja in navijačev in za zaupanje se želim oddolžiti na igrišču."

Jaka Malus uživa v igranju pod vodstvom nekdanjega izjemnega hrvaškega rokometaša, danes pa uspešnega trenerja Ivana Čupića. FOTO: Profimedia

Z družino živite v Skopju. Kaj pomeni igrati za Vardar, kako se je sprehoditi skozi Skopje, delite avtograme? Ali je vse skupaj precejšnji pritisk, vas navijači zaustavljajo, zato da vam želijo sporočiti, da zahtevajo še več in bolje?

"Skopje je res rokometno mesto. Rokomet je šport številka 1 ne le v prestolnici, ampak v celotni Severni Makedoniji. Ljudje te prepoznavajo na ulici, v restavraciji, v avtu. Te zaustavijo, si želijo fotografiranja, avtograma. Ko je dobro, je dobro, ko ne gre, pa to predstavlja pritisk. Srečo imamo, da smo v tej sezoni konstantni, zato nam mogoče gre vse na roko. Je kot v pravljici. Definitivno se lahko to vse obrne in bo predstavljalo pritisk za vse igralce. Dres Vardarja je zelo težek, pričakovanja so visoka, zato je potrebno živeti s tem. Iz vsega pritiska je potrebno črpati pozitivno energijo, motivacijo, in če si pravi, se znaš s tem soočati."

Trener Ivan Čupić je z Vardarjem osvojil Ligo prvakov. Se čuti, da si želi v prihodnjih sezonah ta uspeh ponoviti še kot trener?

"Ivan Čupić je rojen šampion. Tak je bil kot igralec in tudi kot trener je tak. Krasi ga zmagovalna miselnost. Od začetka sezone do danes so se stvari močno spremenile, vsi razmišljamo na tak način. Naj bo trening ali tekma, vselej želimo zmagati, biti najboljši. Konec koncev je lažje igrati tekmo kot pa trenirati. Ekipa se celotno sezono dokazuje, tekmuje med sabo, potem pa svoje dodajo še navijači. Čupiću sem hvaležen za vse, kar je dal meni, kar je dal celotnemu moštvu. Definitivno pa je pri meni spremenil način razmišljanja in to je vidno na igrišču."

Pred kratkim ste v finalu pokala premagali Ohrid, se veselili lovorike. Zdaj je Ohrid gostoval v Zlatorogu, na prvi tekmi polfinala pokala Evropske rokometne zveze. Imajo Celjani možnosti za napredovanje?

"Ohrid je dobra zasedba, sestavljena iz kakovostnih posameznikov, sposobnih igrati vidno vlogo v evropskih tekmovanjih, tudi Ligi prvakov. Mislim, da so Celjani po prvi tekmi v boljšem psihološkem stanju, kot tekmec. Lahko so zadovoljni z rezultatom, sploh po slabem začetku, vmes so pokazali svojo moč, na koncu pa je bil rezultat nekako realen. Še vedno pozitiven. Pričakujejo lahko težko povratno tekmo, po prikazanem so lahko optimisti, zagotovo bo to še ena dobra tekma, pričakujem pa napredovanje Celja v naslednji krog."

Kakšno sporočilo pošiljate slovenskim pokalnim prvakom pred njihovo evropsko tekmo leta?

"Najprej bi rad čestital Celjanom za prikazano v letošnji sezoni, za osvojeno prvo lovoriko. Vem, da je to en velik korak naprej za tako mlado ekipo, na novo sestavljeno zasedbo. Želim jim sporočiti, naj uživajo v tem trenutku, saj so to tekme, ki si jih zapomniš za celo življenje, poln Zlatorog, pred njimi so odločilni boji, najpomembnejši del sezone, naj dajo vse od sebe. Ponavljam, naj uživajo v momentu, da jim ne bo potem žal. Zdaj je pred njimi nekaj, kar lahko naredijo, kasneje pa ne boš mogel zavrteti časa nazaj, ne moreš spremeniti ničesar. Zato naj zdaj uživajo, saj se bodo tega spominjali po karieri in celo življenje."

Ste pričakovali vpoklic selektorja Uroša Zormana v člansko reprezentanco?