Zlata priložnost za prvo zmago in poravnanje računov

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je predzadnji krog skupinskega dela Lige prvakov. Ob 20.40 se bodo s prenosom na Kanalu A in VOYO v gosteh udarili s Portom. Na prvem medsebojnem obračunu v Zlatorogu so Celjani vodili že z devetimi zadetki, a so Portugalci prišli do neverjetnega preobrata in slavili za gol. Cilj pred drugim srečanjem je zato jasen – poravnati račune in v 13. poskusu le priti do prve zmage sezone.