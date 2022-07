Zlatemu Kristjanu Čehu v Podvincih pripravili sprejem

Slovenski atletski junak se je vrnil v domovino, sokrajani so mu v Podvincih, kraju približno pet kilometrov oddaljenem od Ptuja, pri gasilskem domu, pripravili svečani sprejem. Kristjan Čeh je bil dobre volje, saj ga je pričakala množica sokrajanov, vseskozi pa je bil deležn tudi velike medijske pozornosti. Veliko ljudi mu je čestitalo, v izjavi novinarki Tini Švajger je bil kratek: "Nisem pričakoval tako velikega sprejema. Sedaj me čaka malo počitka in oddiha."

Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ameriškem Oregonu osvojil zlato medaljo v metu diska. Njegov met je bil izjemen, z daljavo 71,13 metra je postavil rekord prvenstev. To je bila šele druga slovenska zlata medalja in skupno šesta na dosedanjih osemnajstih SP. Doslej je bil zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009.

Pred prvenstvom v ZDA je nastopil je le na dveh velikih članskih tekmovanjih, 31. mesto je osvojil še na SP v Dohi leta 2019. Ima pa dve zlati medalji z EP do 23 let in srebro s sredozemskih iger v Tarragoni 2018, letos v Alžiriji na SI ni nastopil. Njegov trener je Estonec Gerd Kanter. Najprej pa ga prihodnji mesec čaka EP v Nemčiji, kjer bo, razumljivo, v vlogi prvega favorita.

"Star sem komaj 23 let, čaka me še deset ali več let kariere. Vmes bo še veliko olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev. Pomembne so medalje, vsekakor, zadovoljen sem, da sem svetovni prvak, ampak zame ima večji pomen svetovni rekord. Ta ostane za dlje časa zapisan v zgodovino, v metu diska je, recimo, najstarejši," je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka dejal Čeh.