Zlati plavalec Keller po uradni obtožbi že aretiran

Nekdanjega plavalca Kleta Kellerja, večkratnega olimpijskega in svetovnega prvaka, so aretirali zaradi napada na ameriški kongres. Kellerja so prepoznali na posnetkih, ki so jih posneli novinarji med vdorom privržencev predsednika Donalda Trumpa v Kapitol. Pri tem ga je izdala olimpijska jakna.

icon-expand Keller (drugi z leve) je osvajal naslove ob boku legendarnega Michaela Phelpsa (skrajno desno). Slednji se v zadnjih letih bori z depresijo. FOTO: AP Keller je osvojil številne kolajne v štafetnih preizkušnjah, ko si je ekipo ameriške reprezentance delil tudi z legendarnim Michaelom Phelpsom. Slednjega v zadnjih letih mučijo povsem drugačne tegobe. Dan pred aretacijo ga je ameriško ministrstvo za pravosodje obtožilo nezakonitega vstopa v Kapitol, nasilnega in neprimernega vedenja ter oviranja kazenskega pregona. Klete Kellermed prvim zaslišanjem pred sodiščem v Denverju ni povedal veliko, ko je odgovarjal na osnovna vprašanja sodnika. "Zelo jasno in preprosto–dejanje Kellerja ne predstavlja vrednost in poslanstva ameriškega plavanja. Poudariti moramo tudi, da plavalec, ki je nekoč zastopal našo državo in demokracijo na najvišjih ravneh našega športa, ni član naše organizacije od leta 2008," so zapisali pri Ameriški plavalni zvezi. PREBERI ŠE Plavalca Kellerja tudi uradno obtožili napada na Kapitol 38-letnik je štirikrat nastopil na olimpijskih igrah, s štafeto 4x200 metrov je osvojil dve zlati in eno srebrno kolajno, v posamični konkurenci pa je bil dvakrat bronast v disciplini 400 metrov prosto. Tudi s svetovnih prvenstev se je vrnil s številnimi odličji. Po končani športni poti se ni znašel. Ločil se je od žene, večkrat izgubil službo, nekaj časa je bil brezdomec, živel je tudi v avtomobilu. Nazadnje se je preživljal s prodajo nepremičnin in prebival v Colorado Springsu. icon-expand