Zlati mladinec iz Velenja v Celje

Tadej Mazej je v sezoni 2015/16 prvič nastopil v članskem dresu tega kluba, njegov talent pa so hitro opazili tudi na državni ravni. Zelo uspešno je namreč zastopal barve tako kadetske kot tudi mladinske reprezentance Slovenije, s katero je dosegel tudi najodmevnejši rezultat leta 2018. Takrat je z ekipo osvojil zlato medaljo na EP do 20 let, ki je potekalo prav v Celju, v dvorani Zlatorog, kamor se sedaj seli, saj je celjski klub z njim podpisal triletno pogodbo o sodelovanju. "Tadej je v svoji dosedanji karieri dokazal svoj potencial, ki ga ima, zato smo veseli, da smo se dogovorili za njegov prihod. Naš cilj je v Celju združevati najboljše mlade slovenske rokometaše in on je vsekakor eden izmed teh, saj je nenazadnje osvojil tudi zlato z mladinsko reprezentanco prav tu v Celju. Verjamem, da bo tu napredoval vse do članske reprezentance, hkrati pa seveda verjamemo, da bo v prihodnjih letih dodana vrednost naši ekipi in se bo z ostalimi igralci odlično dopolnjeval," je ob prihodu mladega slovenskega reprezentanta za uradno spletno stran kluba povedal trener Tomaž Ocvirk.



Povratnik med elito se krepi

Po odhodu Staša Jovičičav Koper so pri povratniku v Ligo NLB, moštvu LL Grosista Slovana zakrpali vrzel na levem krilu. Iz Švedske se v domovino in v dres zasedbe s Kodeljevega vrača 23-letni Jaka Žurga (181 cm, 1998). Žurga je športno pot začel pri Šmartnem in se tam prebil tudi v člansko ekipo. Pred začetkom zadnje sezone se je preselil na sever Evrope, kjer okrepil zasedbo Bodens Handboll. V drugoligaški švedski konkurenci je njegova ekipa s štirimi točkami na 26 tekmah zasedla zadnje mesto na lestvici.

Pri rdeče-belih bo na levem krilu tvoril par s Timom Topolovcem, ki je nedolgo nazaj podaljšal sodelovanje s klubom. Žurga je sicer druga okrepitev Ljubljančanov. Pred njim se je zasedbi pridružil hrvaški vratar Vladimir Gošić.