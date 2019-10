Zlati olimpijec pozitiven: pomagal si je z implantantom pod kožo

Connr Dwyer, ki je bil član zlate ameriške štafete na 200 metrov prosto na olimpijskih igrah v Londonu in Riu de Janeiru. V štafeti so bili še Ryan Lochte, Michael Phelps, Towny Haas in Dwyer je oddal pozitiven vzorec na treh preizkusih v obdobju med novembrom in decembrom lani. Preiskovalci protidopinške agencije so ugotovili, da so Dwyerju prepovedani steroid kot implantat vstavili pod kožo na kolku, da se je lahko stalno sproščal v njegovo telo.

Najprej so zahtevali štiriletno prepoved tekmovanj za plavalca, a so kasneje kazen znižali na 20 mesecev, ker se je Dwyer zanašal na nasvet zdravnika in zunanjega svetovalca, ki mu je svetoval takšno terapijo. Niti njegov svetovalec niti Dwyer sam se nista obrnila po strokovno pomoč o vprašanjih, povezanih z dopingom. Dwyer je bil začasno izključen iz ameriške reprezentance, kar pomeni, da bo izpustil poletne olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto.

Kljub temu, da se mu bo kazen iztekla prihodnjega avgusta, je 30-letni profesionalni plavalec takoj po uradni objavi razsodbe prek svojega profila na Instagramu sporočil, da končuje tekmovalno kariero. Dwyer je bil na zadnjih olimpijskih igrah v Riu bronast na 200 metrov prosto.