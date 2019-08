Zlati uvod Garnbretove v SP: Najbolje plezam, ko sem v svojem svetu

"Rada bi imela krajši odmor, da bi lahko malo proslavili to zmago, a sem z glavo že pri težavnosti, še naprej moram biti zbrana, pa bomo proslavili na koncu,"pravi. V moškem polfinalu je slovenske barve zastopal le Jernej Kruder , ki se je z osvojenim vrhom in tremi conami zavihtel na deseto mesto.

Slavje pride na koncu "Vedno rečem, da je treba uživati. Vem, da kadar sem v svojem svetu, ko se imam res 'fajn', takrat tudi najbolje plezam. To mi je uspevalo vso tekmo, že v kvalifikacijah in polfinalu, pa tudi v finalu sem res uživala, dala vse od sebe in se mi je vse lepo sestavilo, tako da si ne bi mogla želeti boljšega začetka," je nadaljevala kraljica balvanskega plezanja, ki pa je z mislimi že pri nadaljevanju prvenstva.

"Lani je bilo res posebno, ker sem naslov osvojila prvič, letos pa je bilo malo bolj napeto zaradi moje celotne balvanske sezone, da sem zmagala še na svetovnem prvenstvu, pa je še toliko bolj posebno. Oba naslova mi res veliko, veliko pomenita in res sem vesela, da sem obdržala mirno glavo in da mi je to uspelo," se je smejalo 20-letni Korošici, ki je bila v deželi vzhajajočega sonca korak pred konkurenco, saj je prepričljivo vodila v vseh krogih SP.

Pozdrav zbranim gledalcem v Hačiodžiju, kjer so slovensko šampionko nagradili z gromkim aplavzom in uživali v njenih vragolijah.

Kruder: Nisem se presenetil v dveh najbolj ključnih gibih

"S svojim plezanjem v polfinalu sem kar zadovoljen, sploh glede na to, da sem si v izolacijski coni pred tekmovanjem rahlo pretegnil mišico. V marsikaterem gibu sem se pozitivno presenetil, žal pa se v dveh najbolj ključnih nisem, kar me je na žalost stalo finalnega nastopa. Glede na to, da je kombinacija zame tukaj glavna, sem zadovoljen z rezultatom in upam na čim boljše plezanje še v naslednjih dneh," je dejal 28-letni Celjan, ki je na SP leta 2014 osvojil balvansko srebro, lani pa bil skupni zmagovalec svetovnega pokala v balvanih in na SP dosegel osmo mesto.

"Težko bi bili bolj zadovoljni, znova imamo svetovno prvakinjo! Janja je bila neverjetna, čez vse kroge tekmovanja je pokazala, da si to res zasluži, da je trenutno praktično brez konkurence. Veseli smo, da se je izšlo po načrtih, za preostali del reprezentance pa lahko rečem, da ni bilo slabo, lahko pa bi bilo boljše. Želja je bila še ena finalistka pri puncah, upali smo tudi na finale za Jerneja, ki je res imel smolo v polfinalu," je črto pod balvanskim delom prvenstva potegnil selektor reprezentance v športnem plezanju Gorazd Hren.

Tako težkih balvanov niso pričakovale

V ženski konkurenci je imela Slovenija v polfinalnem ognju še tri železa: Lučka Rakovecsi je priplezala 12., Urška Repušič15., Mia Kramplpa 17. mesto.

"Vse smo potihoma upale na težje balvane kot v kvalifikacijah, nismo pa pričakovale tako težkih. Kakšne malenkosti bi se dalo popraviti in bi tudi meni mogoče uspelo priti v finale, ampak je bilo res težko. Vseeno sem zadovoljna in tudi rezultat za kombinacijo ni slab," je vtise strnila Rakovčeva.

"Bilo je malo težje, kot sem pričakovala, ampak konkurenca je res močna. Dala sem vse od sebe in sem motivirana, da še bolj treniram in se naslednje leto vrnem še v boljši formi. Res sem vesela za to priložnost," je povedala Repušičeva, ki je že končala SP.

Kramplova je dodala: "Postavljavci so nam dali težke izzive. Balvani so bili res zahtevni, potrudila sem se po svojih najboljših močeh, rezultat pa je, kakršen je, kar v redu."

Na SP v balvanskem plezanju so nastopili še Vita Lukanin Anže Peharc, ki se jima je z 21. mestom polfinale za las izmuznil, Domen Škoficje osvojil 27. in Gregor Vezonik39. mesto, potem ko se je z lanskega SP vrnil z balvanskim bronom.