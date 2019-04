Zlatih fantov seveda ne bo na Kitajskem in tudi Rossi vas bo še naprej navduševal

Novica seveda ni resnična, gre zgolj za prvoaprilsko šalo s strani športnega uredništva naše spletne strani. Filipinci bodo seveda nastopili na svetovnem prvenstvu, kjer se bodo v predtekmovalni skupini pomerili z Italijo, Srbijo in Angolo. Slovenije seveda na prvenstvu ne bo, saj je bila zelo neuspešna v kvalifikacijah, kjer je v skupini nastopala skupaj s Španijo, Latvijo, Turčijo, Ukrajino in Črno goro. Varovanci Rada Trifunoviča so zmagali na vsega treh tekmah in seveda ostali brez možnosti, da se kot evropski prvaki izkažejo tudi na svetovnem prvenstvu.

Valentino Rossi seveda ostaja del karavane razreda motoGP še vsaj do konca sezone 2020. Do takrat ima namreč veljavno pogodbo z moštvom Yamaha.

Rossi ostaja (vsaj) do leta 2020

Neresnična je seveda tudi novica, da se je Valentino Rossiže po drugi dirki letošnje sezone prvenstva motoGP odločil, da se upokoji od motociklistične karavane. Poročali smo, da se je za to potezo odločil, ker s partnerico Francescopričakujeta otroka, in da se bo raje posvetil novi vlogi očeta.

Rossi, ki je na dirki za VN Argentine osvojil drugo mesto in prvič po julijski dirki za VN Nemčije stopil na zmagovalni oder, seveda še ne razmišlja o dirkaškem pokoju. Kljub temu, da je star že 40 let, mu motivacije ne manjka. Še naprej se je pripravljen boriti z mlajšimi dirkači in osvojiti tako želeni deseti naslov svetovnega prvaka. Dirkaški doktor pa želi podreti tudi absolutni rekord po številu zmag v svetovnem prvenstvu, ki ga trenutno s 122 zmagami drži legendarni Italijan Giacomo Agostini. Rossi je trenutno pri številki 115, zadnjo zmago pa je dosegel na dirki za VN Nizozemske v sezoni 2017.

Po dirki v Argentini je priznal, da je po dolgem času znova užival na dirki in da je drugo mesto dobra napoved za nadaljevanje sezone, v kateri bo poskušal prekiniti primat Marca Marquezav prvenstvu motoGP. Španec je namreč osvojil zadnje tri naslove med elito.

Upamo, da niste bili preveč navdušeni oziroma razočarani nad omenjenima novicama. Prvega aprila si lahko tudi novinarji dovolimo, da se malce pošalimo in vam postrežemo kakšno neresnično novico.