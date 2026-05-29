Zlatorog bo pokal po šivih: Celjani bodo 27. naslov lovili v navijaškem 'kotlu'

Ljubljančani in Celjani so v tej sezoni odigrali tri medsebojne tekme, na vseh od njih se je odvijal izenačen in neusmiljen boj za vsak košček igrišča. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu, v Celju z 31:29, na Kodeljevem s 34:31.
Na aprilskem zaključnem turnirju za slovenski pokal v dvorani Tivoli pa je ekipa iz knežjega mesta na polfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk slavila s 35:34. Zadnji obračun na Kodeljevem, ko je šlo za prvo finalno tekmo, pa so povsem prevladovali celjski pivovarji, ki so v lepem vzdušju pred skoraj 2000 gledalci zanesljivo prišli do uvonde zmage in povedli z 1:09.
Celjani so daleč pred vsemi po številu osvojenih naslov, doslej so kar 26-krat slavili v državnem prvenstvu. Petkrat so bili najboljši Velenjčani, po enkrat pa rokometaši Kopra, Prul 67 in Slovana.
Celjani prevladovali na Kodeljevem
Celjska ekipa je z glasno podporo celjskih navijačev uspela že drugič to sezono premagati ekipo Slovana in si priigrati prvo finalno zmago (42:38). A to še nikako ni konec, prvi del naloge je opravljen, sedaj jih čaka še drugi del v domači dvorani Zlatorog. V nedeljo se v Zlatorogu obeta pravi navijaški kotel.
