Zlatorog bo pokal po šivih: Celjani bodo 27. naslov lovili v navijaškem 'kotlu'

Ljubljančani in Celjani so v tej sezoni odigrali tri medsebojne tekme, na vseh od njih se je odvijal izenačen in neusmiljen boj za vsak košček igrišča. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu, v Celju z 31:29, na Kodeljevem s 34:31.

Prvo dejanje finalnega dvoboja je zanesljivo pripadlo Celjanom. FOTO: Damjan Žibert

Na aprilskem zaključnem turnirju za slovenski pokal v dvorani Tivoli pa je ekipa iz knežjega mesta na polfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk slavila s 35:34. Zadnji obračun na Kodeljevem, ko je šlo za prvo finalno tekmo, pa so povsem prevladovali celjski pivovarji, ki so v lepem vzdušju pred skoraj 2000 gledalci zanesljivo prišli do uvonde zmage in povedli z 1:09.

Celjani so daleč pred vsemi po številu osvojenih naslov, doslej so kar 26-krat slavili v državnem prvenstvu. Petkrat so bili najboljši Velenjčani, po enkrat pa rokometaši Kopra, Prul 67 in Slovana.

Celjani prevladovali na Kodeljevem