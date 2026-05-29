Zlatorog bo pokal po šivih: Celjani bodo 27. naslov lovili v navijaškem 'kotlu'

Celje, 29. 05. 2026 10.05 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Celje Pivovarna Laško

Celjska dvorana Zlatorog bo v nedeljo ob 17.30 prizorišče druge finalne tekme za naslov državnega prvaka med rokometaši LL Grosista Slovana in Celja Pivovarne Laško. Po (gladki) zmagi v prestolnici bodo celjski pivovarji pred domačimi navijači imeli priložnost, da ulovijo 27. naslov prvaka. Obeta se polna dvorana, saj je prodanih že skoraj 4000 vstopnic. Morebitna tretja bo na sporedu 6. junija v Ljubljani ob 18.30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubljančani in Celjani so v tej sezoni odigrali tri medsebojne tekme, na vseh od njih se je odvijal izenačen in neusmiljen boj za vsak košček igrišča. Zasedba iz slovenske prestolnice je zmagala na obeh tekmah v državnem prvenstvu, v Celju z 31:29, na Kodeljevem s 34:31. 

Prvo dejanje finalnega dvoboja je zanesljivo pripadlo Celjanom.
FOTO: Damjan Žibert

Na aprilskem zaključnem turnirju za slovenski pokal v dvorani Tivoli pa je ekipa iz knežjega mesta na polfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk slavila s 35:34. Zadnji obračun na Kodeljevem, ko je šlo za prvo finalno tekmo, pa so povsem prevladovali celjski pivovarji, ki so v lepem vzdušju pred skoraj 2000 gledalci zanesljivo prišli do uvonde zmage in povedli z 1:09. 

Celjani so daleč pred vsemi po številu osvojenih naslov, doslej so kar 26-krat slavili v državnem prvenstvu. Petkrat so bili najboljši Velenjčani, po enkrat pa rokometaši Kopra, Prul 67 in Slovana.

Celjani prevladovali na Kodeljevem

Celjska ekipa je z glasno podporo celjskih navijačev uspela že drugič to sezono premagati ekipo Slovana in si priigrati prvo finalno zmago (42:38). A to še nikako ni konec, prvi del naloge je opravljen, sedaj jih čaka še drugi del v domači dvorani Zlatorog. V nedeljo se v Zlatorogu obeta pravi navijaški kotel.

rokomet celje

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
29. 05. 2026 11.33
Zorman se lahko dere kakor koli hoče, ampak Cele je Cele, pa čeprav ima obozevalce z vasi.
