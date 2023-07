'Zloraba loparja' bo Đokovića udarila po žepu

Iz kluba All England Lawn Tennis so sporočili, da so 36-letniku naložili kazen zaradi "zlorabe loparja" med porazom proti Alcarazu.

Novak Đoković je med finalom dopustil, da se pokaže njegova frustracija, potem ko mu ni uspelo zaustaviti Carlosa Alcaraza in je nato izgubil še lastno servisno igro v odločilnem petem nizu razburljivega finala na osrednjem igrišču.