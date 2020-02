Zmaga kariere za Bedeneta: v Rotterdamu padel šesti igralec sveta Cicipas

Stefanos Cicipas, šesti igralec sveta, je v obračun sicer bolje vstopil. Že v drugi igri je imel dve priložnosti za odvzem servisa, a se je Aljaž Bedene rešil. Reševal se je tudi v osmi igri, ko je moral reševati kar tri brejk žogice. Nato pa je v enajsti igri Slovenec, sicer 52. igralec sveta, odvzel servis Cicipasu brez izgubljene točke, nato pa brez izgubljene točke tudi potrdil brejk za osvojitev prvega niza.

Tudi v drugem nizu je Benki uspel odvzeti servis Grku, sicer drugemu nosilcu turnirja: zgodilo se je že v tretji igri, ko je Bedene nadoknadil zaostanek s 15:40, nato pa tudi s pomočjo sreče oz. mreže ob ’passingu’ odvzel servis Cicipasu za vodstvo z 2:1. Bedene je odvzeti servis potrdil in hitro povišal vodstvo na 3:1, prednost pa je v slogu največjih igralcev zadržal do konca, tekmo pa zaključil s krasnim 'passingom' tik ob črto. Dvoboj je trajal uro in 32 minut, prvi niz je trajal 53 minut, drugi pa 39.

V četrtfinalu ga čaka mladi, komaj 19-letni kanadski predstavnik Felix Auger-Aliassime. Ta je tako kot Bedene v izvrstni formi - v prvem krogu je izločil nemškega predstavnika Jana-Lennarda Struffa, v drugem pa Bolgara Grigorja Dimitrova. Kanadčan sicer zaseda 21. mesto na lestvici ATP.

ATP Rotterdam, osmina finala:

Aljaž Bedene (Slo) - Stefanos Cicipas (Grč/2)