Zmaga kraljev v New Yorku

Dan po nesrečnem porazu v New Jerseyju, kjer je Los Angeles vodil vse do 20 sekund pred koncem, Anže Kopitar je dosegel gol in podajo, nato pa izgubil v podaljšku, je ekipa iz Kalifornije vendarle uspela rešiti tesno prednost in se veselila nove zmage.

Phillip Danault in Artur Kalijev sta v UBS Areni v 27. in 29. minuti v vsega 82 sekundah poskrbela za vodstvo kraljev z 2:0, Gabriel Vilardi pa je v 33. poskrbel celo za 3:0.

Noah Dobson je še v drugem delu znižal razliko. V zadnjem delu je Adam Pelech New York pripeljal na 2:3, v zadnjih štirih minutah in pol pa so gostje vendarle ubranili minimalno prednost. Jonathan Quick je na tekmi zbral 16 obramb.

Los Angeles ostaja v New Yorku in po prostem večeru jih čaka še obračun z Rangers.