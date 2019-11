Zmaga na ključni tekmi podaljšuje nastope med elito: 'Napredujemo iz kroga v krog'

Tigrice so bile pred tekmo izjemno motivirane, revanša proti ekipi, ki je presenetila v Ljubljani, je Tigrice postavila tja kamor spadajo. Ob pričakovanem razpletu v zadnjem kolu skupinskega dela bodo ljubljanske rokometašice v nadaljevanje odšle vsaj z dvema točkama, zmaga proti Sävehofu bi izkupiček še oplemenitila na štiri.

Slovenske prvakinje so na Češko potovale po zmago, ki bi jim na široko odprla vrata proti drugemu delu. To so proti ekipi, ki jih je presenetila na domačem terenu in slavila z 31:29, tudi dosegle. Zdaj Krim čaka le še obračun s Švedinjami, ki so pred Slovenkami že pokleknile v tej sezoni, medtem ko Banik čaka misija nemogoče in boj z evropskim prvakom Györom na Madžarskem. V skupini ima Györ maksimalnih deset točk, sledi Krim s štirimi, Sävehof in Banik pa jih imata po tri. V glavni del se prebijejo tri ekipe iz skupine. "Tekma je bila res živčna, Banik je potreboval zmago, mi pa bi se morali reševati proti Sävehofu. Če se v Györu ne zgodi čudež, smo že uvrščeni naprej. Z zmago proti Sävehofu pa bomo v glavni del odšli s štirimi točkami. Veseli me, da se naša forma stopnjuje, več deklet je zdravih, zato ta zmaga presenečenje ampak plod trdega dela. V prvem polčasu smo izkoriščali njihove nizko višino na krilih, v drugem pa smo igro razširili in vključili Natašo Ljepojo. Tu smo dobili suverenost, odlično pa je v napadu odigralaNina Zulić," je bil po tekmi za uradno spletno stran izčrpen trener Uroš Bregar.